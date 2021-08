വേർപിരിഞ്ഞ സഹോദരിമാർ വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം കണ്ടു; ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത് സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ജീവിതം

ചിലകാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിശയം തോന്നാം. സിനിമയെ വെല്ലുന്ന ജീവിതമാണ് പലരുടെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപേ പലവഴി പിരിഞ്ഞു പോയവർ, പിന്നീട് ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനത്തിൽ വച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. ശാസ്ത്രമേളയിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾകണ്ടാണ് രണ്ടു സഹോദരിമാർ വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് കാണാതായ തങ്ങളുടെ സഹോദരിയെ കണ്ടെത്തിയത്.



ഇപ്പോൾ 12 ഉം 14 ഉം വയസ്സുള്ള സഹോദരിമാരെ അവരുടെ രക്ഷിതാവ് മരിച്ചതിനു ശേഷം മൂന്നു വർഷം മുൻപ് ഒരു സർക്കാർ അനാഥാലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. പിതാവ് മാത്രമാണ് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ അനാഥാലയങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായി പലതരത്തിലുള്ള പരിപാടികളും സർക്കാർ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രദർശനം ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്നിരുന്നു. അവിടെ നടന്ന പരിപാടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഈ പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന അനാഥാലയത്തിലും ലഭിച്ചു. അതിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികളുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരിക്ക് തോന്നി. അവിടേക്ക് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു സഹോദരി കൂടി തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ, അവർക്ക് അവളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.



രണ്ടുവർഷം മുൻപ് മുത്തശ്ശിയും മരിച്ചതോടെ മൂന്നാമത്തെ സഹോദരിയും അനാഥയായി. തെരുവിലെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ മുസ്കാന്റെ ഭാഗമായി ഈ പെൺകുട്ടിയെയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ‘​ഞങ്ങൾ ഇളയകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം. അവളെ അമീൻപൂരിലെ ഒരു ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. 2020 ഏപ്രിലില്‍ അവളെ അമീര്‍പേട്ടിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ സാമൂഹ്യക്ഷേമ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാല്‍ ഇത്രയും കാലം, പെണ്‍കുട്ടി ഒരിക്കലും അവള്‍ക്ക് സഹോദരിമാരോ കുടുംബമോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല.' ഹൈദരാബാദ് ജില്ലാ വെല്‍ഫെയര്‍ ഓഫീസര്‍ പറയുന്നതിങ്ങനെ. പിന്നീട് ഡി.എന്‍.എ പരിശോധന നടത്തിയാണ് ഇവര്‍ സഹോദരിമാരാണെന്ന് തീര്‍ച്ചപ്പെടുത്തിയത്.



