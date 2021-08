5 കിലോഗ്രാം ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ഭാരം; അനുഭവിച്ചത് നരക വേദന: പ്രസവാനുഭവം വിവരിച്ച് യുവതി

അതിതീവ്രമായ വേദന അനുഭവിച്ചാണ് ഓരോ സ്ത്രീയും ഒരു കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകുന്നത്. പ്രസവവേദന അൽപം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പലരും എപ്പിഡ്യുറൽ പോലുള്ള ന്യൂതന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ നരകവേദന അനുഭവിച്ച് 5 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാസിറ്റി വാഡ് എന്ന യുവതി.

തനിക്കു ജനിച്ച പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രവും യുവതി പങ്കുവച്ചു. സാധാരണ ഒരു നവജാത ശിശുവിനെക്കാളും വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞാണ് ഇത്. ‘എെല്ലാവര്‍ക്കും എന്റെ വലിയ കുഞ്ഞിനെ കാണണ്ടേ? ഇതാണ് ഞാൻ പ്രസവിച്ച വലിയ കുട്ടി. എപ്പിഡ്യൂറലോ യാതൊരുവിധ വേദനാസംഹാരിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവൾ ഞാൻ ജന്മം നൽകിയത്. മരുന്നുകൾ എനിക്ക് അലർജിയുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നരക തുല്യമായിരുന്നു ആ വേദന.’– യുവതി ടിക് ടോക്കിൽ പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.



വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അലറിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ ശ്വാസകോശം പുറത്തു വരുമെന്നു തോന്നിയതായും യുവതി വ്യക്തമാക്കി. യുവതിയുടെ വിഡിയോ കണ്ട പലരും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവമെന്നു കമന്റ് ചെയ്തു. താങ്കൾ ഒരു ധീര വനിതയാണെന്നു കമന്റ് ചെയ്തവരും ഉണ്ട്.

English Summary:'It hurt like hell': Woman gives birth to 5 kg baby without pain relief due to allergy