സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം എങ്ങനെ കാണുന്നു? വിഡിയോയുമായി ഹെർ സർക്കിൾ!

ഇന്ത്യയുടെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എങ്ങനെയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രത്യേക വിഡിയോ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി ഹെർ സർക്കിൾ. സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി നിർമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഓൺലൈൻ ശൃംഖലയാണ് ഹെർ സർക്കിൾ.

കുടുംബപരമായും സാമൂഹ്യപരമായുമുള്ള പരിമിതികൾ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും അവസരങ്ങളിലുമെല്ലാം കൃത്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് എത്തരത്തിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുവേണ്ടി 6 വയസ്സു മുതൽ 99 വയസ്സു വരെയുള്ള പ്രായത്തിൽപെട്ട പെൺകുട്ടികളിൽനിന്നും സ്ത്രീകളിൽനിന്നുമാണ് ഹെർ സർക്കിൾ അഭിപ്രായം തേടിയത്. ഇവരിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം ഒന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്.

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഇപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തുറന്നു പറയാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഹെർസർക്കിൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീശാക്തീകരണവും ലിംഗസമത്വവും ഉറപ്പുവരുത്താനായി വിവിധ ഭരണകൂടങ്ങൾ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഹെർ സർക്കിളിന്റെ വിഡിയോ സഹായകരമാകുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

