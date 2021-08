ആ ഞെട്ടൽ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല: ഇരുണ്ട മുറിയിലിരുന്ന് താലിബാന്‍ ക്രൂരതയെ കുറിച്ച് അഫ്ഗാൻ യുവതി സെഹ്റ പറയുന്നു

സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സെഹ്റയും സഹോദരിമാരും അമ്മയും കൂടി മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ വീട്ടില്‍ അത്താഴം കഴിക്കാന്‍ പോകുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്നാണ് ഒരു ബഹളം കേട്ടത്. ആളുകള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നു. തെരുവില്‍ ഒരു നിലവിളി കേട്ടു: ഇതാ താലിബാന്‍ എത്തുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ നഗരമായ ഹെറാത്തില്‍ താമസിക്കുന്ന സെഹ്റയുടെ ജീവിതം എന്നെന്നേക്കുമായി മാറിമറിഞ്ഞു.



സെഹ്റ വളര്‍ന്നത് താലിബാന് വലിയ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പട്ടണത്തിലാണ്. അവിടെ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ സ്വതന്ത്രമായി പുറത്തിറങ്ങുമായിരുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല.



കഴിഞ്ഞ 5 വര്‍ഷമായി സെഹ്റ ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കണമെന്ന് ബോധവത്കരണം നടത്താന്‍. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിനു വേണ്ടിയും. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച സെഹ്റയുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി തകരുകയായിരുന്നു. ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട്. വെളുത്ത കൊടി വീശി താലിബാന്‍ സൈന്യം തെരുവിലൂടെ മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്നു. സാധാരണക്കാര്‍ കയ്യില്‍ കിട്ടയതെല്ലാം എടുത്ത് എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ പരക്കം പായുന്നു. പ്രദേശത്തെ മറ്റുള്ളവരെപ്പോലെ സെഹ്റയും അന്നു വൈകുന്നേരത്തിനു ശേഷം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടേയില്ല. അമ്മയുടെയും 5 സഹോദരിമാരുടെയും സ്ഥിതി അതു തന്നെ.

എനിക്ക് ഞെട്ടല്‍ ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല: മുറിയിലെ ഇരുണ്ട കോണില്‍ പേടിച്ച കണ്ണുകളുമായി ഇരുന്ന് സെഹ്റ പറയുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച എന്നെപ്പോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ. അപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. അഫ്ഗാസ്ഥാന്‍ ഇപ്പോള്‍ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. രാജ്യതലസ്ഥാനമായ കാബൂളും അവർ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം അഫ്ഗാനികള്‍ അഭയാര്‍ഥികളായി പലായനം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവര്‍ വീടുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് സുരക്ഷിത സ്ഥാനം തേടിയുള്ള അലച്ചിലിലാണ് എല്ലാവരും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്‍ പേടിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്- താലിബാന്‍ വീണ്ടും കര്‍ശനമായ നിയമങ്ങളുള്ള ഭീകര ഭരണകൂടം സ്ഥാപിച്ച് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇല്ലാതാക്കുമോ. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും. അഭയാര്‍ഥികളായ ആളുകളില്‍ 80 ശതമാനം പേര്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സ്തീകളും കുട്ടികളുമാണ്.



2001 ല്‍ യുഎസ് സൈന്യം എത്തുന്നതുരെയുള്ള 5 വര്‍ഷക്കാലം താലിബാന്‍ തന്നെയാണ് രാജ്യം നിയന്ത്രിച്ചത്. അക്കാലത്ത് പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്യാന്‍ സ്ത്രീകളെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്വതന്ത്രമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീടിനു പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കില്‍പ്പോലും വീട്ടിലെ പുരുഷന്‍മാര്‍ അകമ്പടി സേവിക്കണം എന്നായിരുന്നു നിയമം. പൊതു സ്ഥലങ്ങളില്‍ അവര്‍ നിയമം ലംഘിക്കുന്നവരുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കി. കളവു കാണിക്കുന്നവരുടെ കൈകള്‍ പരസ്യമായി വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പരപുരുഷ ബന്ധം ആരോപിച്ച് എത്രയോ സ്ത്രീകളെ പൊതുജനധ്യത്തില്‍ കല്ലെറിഞ്ഞു. എന്നാല്‍, ഇപ്പോള്‍ ഇതിനകം താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങളില്‍ അവര്‍ കര്‍ശന നിയമങ്ങള്‍ അടിച്ചേല്‍പിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. എന്നാല്‍ ഒരു സ്കളിനു തീവച്ചു എന്ന വാര്‍ത്ത ഗ്രാമവാസികള്‍ പേടിയോടെയാണു കേട്ടത്. ചിലയിടങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങളും നടന്നു. കാബൂളിലെ ഒരു പാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അഭയകേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. വീടുകള്‍ വിട്ടു പുറത്തേക്കോടിയ പലരും ഈ പാര്‍ക്കിലാണ് ഇപ്പോള്‍ താമസിക്കുന്നത്. ശരീര ഭാഗങ്ങള്‍ പുറത്തു കാണുന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ഏതാനും സ്ത്രീകളെ താലിബാന്‍ സൈന്യം ആക്രമിക്കുകയുമുണ്ടായി.

സെഹ്റ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഓഫിസില്‍ പോയിട്ട് ഒരു മാസമായി. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് രഹസ്യമായി കുറേനാള്‍ ജോലി ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ആക്രമണത്തോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതും നിന്നു. ഇനിയൊരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലേയെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ സെഹ്റയുടെ കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നു. 12 വയസ്സുള്ള സഹോദരി തനിക്ക് ഇനിയും സ്കൂളില്‍ പോകാന്‍ കഴിയില്ലേ എന്നു സങ്കടത്തോടെ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ എന്തു മറുപടി പറയണം എന്നും അറിയില്ല. സഹോദരന്‍മാര്‍ക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇനിയൊരിക്കലും ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ കഴിയണമെന്നില്ല. സെഹ്റയ്ക്ക് ഇനിയൊരുക്കലും ഗിത്താറില്‍ പാട്ടു പാടാനും കഴിയില്ല. തന്റെ സങ്കട കഥ പറയുമ്പോള്‍ അവളുടെ വീടിന്റെ ഒരു ചുമരില്‍ പൊടിപിടിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഗിത്താര്‍.

കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതിരുന്ന വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തുണ്ടായ വികസനം സെഹ്റ എടുത്തുപറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകള്‍ ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യവും അവകാശങ്ങളും. നേട്ടങ്ങള്‍ എല്ലാ രംഗത്തുമുണ്ടായി. എന്നാല്‍ എല്ലാം അവസാനിക്കുകയാണോ എന്ന പേടിയാണ് ആ യുവതി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സെഹ്റയെപ്പോലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആയിരക്കണക്കിനു സ്ത്രീകളും.



English Summary: Afghan women on return of Taliban: 'Feels like bird who makes nest, then helplessly watches others destroy it'