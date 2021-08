വിഭജനകാലത്തെ അതിമനോഹരമായ പ്രണയം; വയോധിക പങ്കുവച്ച വിഡിയോ വൈറൽ

രാജ്യം 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ വര്‍ഷത്തിലേക്കു കടന്നതിനൊപ്പം, വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാലം മറക്കാത്ത ഒരു പ്രണയ കഥയും പുറത്തുവന്നു. യഥാര്‍ഥ പ്രണയത്തിന്റെ വഴിയില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന വലിയ പ്രതിബന്ധങ്ങളെക്കുറി്ച്ച് ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന ഈ കഥ, സമര്‍പ്പണത്തോടെ പ്രണയിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന സന്തോഷ മൂഹൂര്‍ത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. മനുഷ്യനു കാലത്തെ അതിജീവിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും പ്രണയം കാലത്തെയും ദേശത്തെയും അതിജീവിക്കുമെന്ന അവിസ്മരണീയ പാഠം കൂടിയാണ് ഈ കഥ ഉദാഹരിക്കുന്നത്.

സമൂഹമാധ്യമത്തില്‍ ഒരു വയോധികയാണ് തന്റെ ജീവിതകഥ വിഡിയോ രൂപത്തില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്തത്. 16-ാം വയസ്സിലാണ് അവരുടെ വിവാഹം നിശ്ചയം നടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അപ്പോള്‍ പ്രതിശ്രുത വരന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമേ അവര്‍ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. വിവാഹം നടക്കുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ രാജ്യവിഭജനം സംഭവിച്ചു. അതോടെ അന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയായിരുന്ന അവര്‍ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയില്‍ നിന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം അമൃത്സറിലേക്കു ട്രെയിന്‍ കയറി. വിവാഹവും അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി. എന്നാല്‍, പെണ്‍കുട്ടിക്ക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മാത്രം കണ്ട വരന്റെ മുഖം മറക്കാനായില്ല. അയാള്‍ തന്നെ തേടിയെത്തും എന്നും അവര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചു. സ്നേഹത്തോടെ കാത്തിരുന്നു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലഹളകളില്‍ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും അവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നെങ്കിലും തന്റെ വരനെ കാണാന്‍ കഴിയുമെയെന്നും പേടിച്ചു.



ദിവസങ്ങള്‍ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആഴ്ചകളും. എന്നാല്‍ പ്രണയത്തിനു മാത്രം മാറ്റം വന്നില്ല. ഒരു വഴിക്കു മാത്രമുള്ള പ്രണയമായിരുന്നില്ല അത്. മൂന്നു മാസത്തോളം വരന്‍ താന്‍ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയെ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു. അഭയാര്‍ഥി ക്യാംപുകള്‍ അയാള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പരിചിതരോടെല്ലാം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒടുവില്‍ മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. അങ്ങനെ അവര്‍ ആദ്യമായി നേരില്‍ കണ്ടു.



എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അത് എന്റെ വരന്‍ തന്നെയെന്ന്. ആ മുഖം എന്റെ മനസ്സില്‍ പതിഞ്ഞതാണല്ലോ- വിഡിയോയില്‍ വയോധിക പറയുന്നു. വിഭജനം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷമായപ്പോള്‍ അവരുടെ വിവാഹം നടന്നു. അവര്‍ക്ക് എട്ടു കുട്ടികളും പിറന്നു. സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതം. അവര്‍ ഒരുമിച്ചു പുറത്തു പോകുമായിരുന്നു. സിനിമകള്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അിടിസ്ഥാനം. സ്നേഹത്തില്‍ നിന്നു ജനിച്ച സന്തോഷം ജീവിതത്തെ ആഹ്ലാദഭരിതമാക്കി.

30 വര്‍ഷം മുന്‍പ് ഭര്‍ത്താവ് മരിച്ചതു പറയുമ്പോള്‍ ഇന്നും സ്ത്രീയുടെ കണ്ണില്‍ കണ്ണീര്‍ തിളങ്ങുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല തന്റെ സ്നേഹത്തിന് എന്നും അവര്‍ ആണയിടുന്നു. അന്നത്തെ വേദന മറക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നഷ്ടബോധത്തോടെയാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്- അവര്‍ പറയുന്നു. ഭര്‍ത്താവിന്റെ ജന്‍മദിനത്തില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ഒത്തുകൂടും. ഓര്‍മകളുടെ നിറവില്‍ ജന്‍മദിനം ആഘോഷിക്കും. എന്നും ഞാന്‍ നന്ദി പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്. അന്നത്തെ കലാപത്തിനിടെയും എന്നെ കണ്ടെത്താന്‍ അദ്ദേഹം സഹിച്ച ത്യാഗങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തും കഷ്ടപ്പാടുകള്‍ അയവിറക്കിയും. അന്നെന്നെ കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞങ്ങള്‍ക്കു വിവാഹിതരാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതും ഒരുമിച്ച് ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനായതും- ഓര്‍മകളില്‍ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവര്‍ പറയുന്നു.

ഇതാണ് യഥാര്‍ഥ സ്നേഹമെന്നാണ് വയോധികയുടെ കഥയ്ക്കു ലഭിച്ച മിക്ക കമന്റുകളിലും പറയുന്നത്. സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സ്നേഹമെന്നു വാഴ്ത്തുന്നവരുമുണ്ട്.

‌English Summary: ‘Partition separated us, but I knew he was the one’: Woman recounts her story of ‘true love’