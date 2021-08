താലിബാൻ ഭീകരർ വന്ന് കൊല്ലുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാന്‍: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയർ പറയുന്നു

ഞാന്‍ മരിക്കാന്‍ തയാര്‍. ഒരു പ്രതിരോധവുമില്ലാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താം. വരൂ എന്നെ കൊല്ലൂ..അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ മേയറാണു പറയുന്നത്. രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മേയര്‍ എന്ന റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയ സരീഫ ഗഫാരി.

ഞാനും ഭര്‍ത്താവും ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. താലിബാന്‍ സൈന്യം കടന്നുവരുന്നതും കാത്ത്. രക്ഷപ്പെട്ടു കൂടേ എന്നു നിങ്ങള്‍ ചോദിച്ചേക്കാം. ഞാന്‍ എവിടെ, എങ്ങോട്ടു പോകാനാണ്. ഞാനിതാ ഇവിടെതന്നെയുണ്ട്. നിങ്ങള്‍ വന്ന് എന്നെ കൊന്നോളൂ. സരീഫയുടെ വാക്കുകളില്‍ പതര്‍ച്ചയില്ല. ആ സ്വരം അവ്യക്തവുമല്ല. ഒരിക്കല്‍ രാജ്യത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക, പരുഷ മേധാവിത്വ ചരിത്രം തിരുത്തിക്കുറിച്ച് മേയര്‍ പദവിയില്‍ എത്തിയപ്പോഴത്തെ അതേ ആവേശത്തോടെ കൊലക്കത്തിക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണവര്‍. തന്റെ വിധി അവര്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്നെപ്പോലെയുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിനു യുവതികളെയും കുട്ടികളെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രൂരമായ വിധിയും. രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ വിജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. പലായനത്തിനിടെ വീണു മരിച്ചേക്കാം. ഉന്തിലും തള്ളിലും ജീവന്‍ നഷ്ടമായേക്കാം. വെടിയുണ്ടയ്ക്കോ കൂര്‍ത്ത കല്ലുകള്‍ക്കോ ഇരയാവാം. സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചു മരിക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാള്‍ ഭേദം എന്നാണു സരീഫ പറയുന്നത്.



ഞായറാഴ്ചയോടെ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണവും താലിബാന്‍ ഏറ്റെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സരീഫയുടെ വാക്കുകള്‍. പ്രസിഡന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ അഫ്ഗാന്റെ ഭരണാധികാരികളില്‍ മിക്കവരും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തനിക്കെങ്ങോട്ടും പോകാനില്ലെന്നാണു സരീഫ പറയുന്നത്. ഏതാനും ആഴ്ചകള്‍ക്കുമുന്‍പ് ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിനു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെയാണു സരീഫ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. താലിബാന് രാജ്യത്തെ പൂര്‍ണമായും കീഴടക്കാന്‍ ആവില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവര്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുപോകും. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും. പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെപ്പോലെ അഫ്ഗാന്‍ ജനതയും മുന്നോട്ടുപോകും എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകള്‍. എന്നാല്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രതീക്ഷകള്‍ തകര്‍ന്നു. നഗരങ്ങള്‍ ഒന്നൊന്നായി താലിബാനു മുന്നില്‍ വീണുകൊണ്ടിരുന്നു. കാര്യമായ പ്രത്യാക്രമണം പോലും നേരിടേണ്ടിവന്നില്ല. എന്താണു സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യുവതലമുറയ്ക്ക് അറിയാം. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അവര്‍ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. വികസനത്തിനും പുരോഗതിക്കും വേണ്ടി അവര്‍ ഇനിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കും - സരീഫ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ലോകം കീഴ്മേല്‍ മറിഞ്ഞതായാണ് അവര്‍ക്ക് തോന്നുന്നത്.



2018 ലാണ് സരീഫയെ ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. മെയ്ദന്‍ വര്‍ദക് പ്രവിശ്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ മേയറായി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍. വിപ്ലവകരം എന്നാണ് അന്ന് ആ വാര്‍ത്തയെ ലോകം വാഴ്ത്തിയത്. പുരുഷ മേധാവിത്വം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് കുറേനാള്‍ മുന്‍പു വരെ അങ്ങനെയൊരു സംഭവം ചിന്തിക്കാന്‍ പോലുമാകില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ഒരു തലമുറയ്ക്കു തന്നെ പ്രതീക്ഷ നല്‍കിയാണ് യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പുള്ള സരീഫ മേയറായി ചുമതലയേറ്റെടുത്തതും അഫ്ഗാനിലെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ ജ്വലിക്കുന്ന പ്രതീകമായും മാറിയത്.



അന്നേ താലിബാന്‍ തന്നെ നോട്ടമിട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് സരീഫ ഇപ്പോള്‍ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയുമെന്ന നേരിയ പ്രതീക്ഷ പോലും അവര്‍ക്കില്ല. ഇനി മരണത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക തന്നെ എന്നവര്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തേ പല തവണ താലിബാന്‍ സരീഫയ്ക്കു നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. മൂന്നു തവണ വധശ്രമത്തില്‍ നിന്നു കഷ്ടിച്ചാണു രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 15 ന് പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. താലിബാന്‍ ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ മുറിവേറ്റ പട്ടാളക്കാരെയും നാട്ടുകാരെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ജോലിയിലായിരുന്നു സരീഫ. എന്നാല്‍, കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തില്‍ താലിബാന്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പൂര്‍ണ നിയന്ത്രണം നേടി.

മുന്‍ സര്‍ക്കാരില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നവര്‍ക്കും അവരുമായി സഹകരിച്ചവര്‍ക്കുമെതിരെ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് താലിബാന്‍ ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ആ വാക്കുകള്‍ വിശ്വസിക്കാന്‍ പലരും തയാറായിട്ടില്ല. മുന്‍ കാല അനുഭവങ്ങള്‍ ക്രൂരമാണ്. അവയൊക്കെ വീണ്ടും ആവര്‍ത്തിക്കും എന്നുതന്നെ പേടിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷവും.



English Summary: Waiting for Taliban to come, kill me: Afghanistan's first female mayor