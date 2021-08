8 തവണ ഭാര്യയെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ഇരയാക്കി; 1500 സ്റ്റിറോയിഡുകൾ കുത്തിവച്ചു; ആൺകുഞ്ഞിനായി കൊടുംക്രൂരത

പെൺഭ്രൂണഹത്യ നിരോധിച്ചതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രാകൃത സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിലുണ്ടെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് മുംബൈയില്‍ നിന്നും വരുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ സംഭവം. ആൺകുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭർത്താവ് നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനു വിധേയയാക്കിയെന്നാണ് യുവതിയുടെ പരാതി. 40 വയസ്സുള്ള യുവതിയാണ് പരാതിയുമായി എത്തിയത്.

2007ലായിരുന്നു യുവതിയുടെ വിവാഹം. വിദ്യാസമ്പന്നരായവരുടെ കുടുംബമാണ് യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന്റെത്. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് അഭിഭാഷകനാണ്. ഭർതൃപിതാവ് റിട്ടയേഡ് ജഡ്ജിയും മാതാവ് അഭിഭാഷകയുമാണ്. ഭർതൃ സഹോദരി ഡോക്ടറാണ്. എന്നാൽ വിവാഹം നടന്ന് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതോടെ ഭർത്താവ് യുവതിയെ ശാരീരികമായും മാനസീകമായും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കി.



തന്റെ കുടുംബം നിലനിർത്തുന്നതിനും സ്വത്തിനും അവകാശിയായി ഒരു ആൺകുട്ടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഭർത്താവിന്റെ പീഡനം. എട്ടു തവണ വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടു പോയി ഭർത്താവ് നിർബന്ധിത ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് വിധേയയാക്കി എന്ന് യുവതി പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. 2009ൽ യുവതി ഒരു പെണ്‍കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. ഇതിനു ശേഷം 2011ൽ ഇവർ വീണ്ടും ഗർഭിണിയായി. തുടർന്ന് ഭർത്താവ് യുവതിയെയുമായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ഇപ്പോൾ ഗർ‍ഭിണിയാകാൻ തന്റെ ഭാര്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇയാൾ ആൺകുഞ്ഞിനായുള്ള ചികിത്സ മുംബൈയിൽ ആരംഭിച്ചു.

ബാങ്കോക്കിൽ കൊണ്ടു പോയി ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ലിംഗ നിർണയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചികിത്സയും ആരംഭിച്ചു. യുവതിയെ നിരവധി തവണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വിധേയയാക്കി. കൂടാതെ 1500 ൽ അധികം ഹോർമോണൽ സ്റ്റിറോയിഡ് മരുന്നുകൾ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ലിംഗനിർണയം ഇന്ത്യയിൽ ശിക്ഷാർഹമായ സാഹചര്യത്തിൽ പലതവണ വിദേശത്തു കൊണ്ടു പോയി ഇയാൾ ഭാര്യയുടെ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.



English Summary: Mumbai Woman Forced to Abort 8 Times, Given 1,500 Steroid Injections So 'Husband Could Have Son'