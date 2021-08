താലിബാൻ നേതാവിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തക; പിന്നാലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടപടി

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം പൂർണമായി നിരോധിക്കുമെന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്കു ജോലി ചെയ്തു ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുമെന്ന് താലിബാൻ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഫ്ഗാന്‍ ടെലിവിഷൻ ചാനലായ ടോളോ ന്യൂസ് സീനിയർ താലിബാൻ നേതാവിന്റെ അഭിമുഖം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തിരുന്നു. ചാനല്‍ സ്റ്റുഡിയോയിൽ താലിബാൻ നേതാവിനെ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയും.

അഭിമുഖത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തു. ‘ഞങ്ങൾ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രക്ഷേപണം പുനരാരംഭിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ വനിത അവതാരക താലിബാൻ നേതാവിനെ അഭിമുഖം ചെയ്യുന്നു’ എന്ന കുറിപ്പോടെ ടോളോ ന്യൂസ് മേധാവി മിറാഖ പോപ്പൽ അഭിമുഖത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബെഹസ്ത അർഗന്ധ് എന്ന അവതാരകയാണ് താലിബാൻ മീഡിയ നേതാവ് മൗലവി അബ്ദുൾഹഖ് ഹേമദിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത്.



ഓഗസ്റ്റ് 15ന് താലിബാൻ കാബൂൾ കീഴടക്കുന്നതു വരെ രാജ്യത്തെ വിവിധ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ താലിബാന്റെ വരവോടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം രാജ്യത്ത് വനിത മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നിരോധിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മുഴുവൻ വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മാറ്റി. പകരം പുതിയ അവതാരകരെ താലിബാൻ നിയമിച്ചു.



താലിബാൻ അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അഫ്ഗാൻ ന്യൂസിലെ അവതാരക ഖദീജ അമീൻ പറഞ്ഞു. ഖദീജയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യാനാകില്ല. 20 വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തകർന്നു പോകുകയാണ്. താലിബാൻ താലിബാൻ തന്നെയാണ്. യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഞാൻ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ’– ഖദീജ പറഞ്ഞു.

