ചങ്കിടിപ്പോടെ അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ; ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലം കാബൂളെന്ന് യുവതി

അഫ്ഗാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളും പിടിച്ചടക്കി താലിബാന്‍ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ, ചങ്കിടിപ്പ് കൂടിയ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. താലിബാന്‍ ഭരണത്തില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ 20 വര്‍ഷക്കാലത്ത് അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവര്‍ത്തിച്ച സ്ത്രീകള്‍. അവര്‍ ഇപ്പോള്‍ തിരക്കിലാണ്. തങ്ങളും അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അവസാന തെളിവും നശിപ്പിക്കുന്നതില്‍ വ്യാപൃതരാണവര്‍. എന്തെങ്കിലും രേഖ താലിബാന്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവര്‍ ഭയപ്പെടുന്നു. ഇംഗ്ലിഷില്‍ എഴുതിയ രേഖകള്‍ പലതും അവര്‍ ഇതിനോടകം കത്തിച്ചുകളഞ്ഞു. മൊബൈലിലെ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകള്‍ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. തങ്ങളുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചുവയ്ക്കാന്‍ തീവ്രമായി പരിശ്രമിക്കുന്നു.



സ്ത്രീകള്‍ എന്ന നിലയില്‍ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തെയാണു ഇപ്പോള്‍ നേരിടുന്നതെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്. കുറേ നാളുകള്‍ക്കു ശേഷം ജീവനോടെ കാണുമെന്നുപോലും അവര്‍ക്ക് ഉറപ്പില്ല.



അമേരിക്കയുമായി ബന്ധപ്പെടാന്‍ ഏതെങ്കിലും രീതിയില്‍ ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി ഉറപ്പാണെന്നു പല സ്ത്രീകളും പേടിക്കുന്നു. അഭയാര്‍ഥി ക്യാംപുകളെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചാലും ഫലം മറ്റൊന്നാകാന്‍ വഴിയില്ല. അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിമാനത്തില്‍ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും അപകടകരമാണ്. കാബൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര പോലും അവര്‍ പേടിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടാനാണു ശ്രമം എന്നു മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ താലിബാന്‍ പോരാളികള്‍ തങ്ങളെ വകവരുത്തുമെന്നും അവര്‍ പേടിക്കുന്നു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഏറ്റവും അപകടകരമായ സ്ഥലം ഇപ്പോള്‍ കാബൂളാണ്- ഐക്യ രാഷ്ട്ര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വര്‍ഷങ്ങളായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന റിന അമീരി എന്ന യുവതി പറയുന്നു. അമേരിക്കയിലേക്കോ മറ്റേതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യത്തേക്കോ വിമാനം പിടിക്കാന്‍ പോയ സ്ത്രീകളെ താലിബാന്‍ ക്രൂരമായി ഉപദ്രവിച്ചതിന്റെ കഥകളും അവര്‍ ദയനീയമായി വിവരിക്കുന്നു.



ഞങ്ങളെ ഇത്രമാത്രം ദയനീയ സ്ഥിതിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച യുഎസിന്റെ നടപടി ഒരിക്കലും മാപ്പര്‍ഹിക്കാത്തതാണ്. ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തുറപ്പാണുള്ളത്. നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണുമെന്നുപോലും ഉറപ്പില്ല. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള്‍. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍. അവരുടെയൊക്കെ ഭാവിയോ- അമീരി ചോദിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ, 4800 ല്‍ അധികം സ്ത്രീകളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു മാറ്റുകയുണ്ടായി. എന്നാല്‍ ഇനിയും ആയിരക്കണക്കിനു പേര്‍ രക്ഷയുടെ വാതില്‍ തുറക്കുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയാണ്.



English Summary: Desperate Afghan women wait for US protection, as promised