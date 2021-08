ന്യൂയോർക്കിൽ സ്റ്റീൽഡബ്ബയുമായി യുവതി; ആനന്ദ് മഹിന്ദ്ര പങ്കുവച്ച ചിത്രം വൈറൽ

രാവിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്കു ഭക്ഷണവുമായി പോകുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ രീതിയാണ്. രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാര്‍ ചെലവു ചുരുക്കാനും വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം തന്നെ കഴിക്കാനും വേണ്ടി വര്‍ഷങ്ങളായി മുടക്കമില്ലാതെ തുടരുന്ന പതിവ്. പലരും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാന്‍ സ്റ്റില്‍ പാത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സ്റ്റീല്‍ ഡബ്ബകള്‍. ഇത്തരം ഡബ്ബകളുമായി വിവിധ ഓഫിസുകളിലേക്കു പോകുന്ന ഒട്ടേറെ പേരെ പ്രഭാതങ്ങളില്‍ രാജ്യത്തെ പല നഗരങ്ങളിലെയും തെരുവുകളില്‍ കാണും. സ്കൂളുകളിലേക്കു പോകുന്ന കുട്ടികളും ഇത്തരം പാത്രങ്ങളില്‍ തന്നെ ചോറും കറിയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു പതിവ്. അങ്ങനെ അതൊരു ഇന്ത്യന്‍ രീതിയായി ലോകമെങ്ങും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍, അമേരിക്കയില്‍ തിരക്കേറിയ ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ തെരുവിലൂടെ സ്റ്റീല്‍ പാത്രത്തില്‍

ഉച്ചഭക്ഷണവുമായി പോകുന്ന സ്ത്രീയെ സങ്കല്‍പിക്കാനാവുമോ. സങ്കല്‍പമല്ലെന്നും യാഥാര്‍ഥ്യമാണെന്നും പറയുന്നു പ്രമുഖ വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര. തെളിവായി അദ്ദേഹം ഒരു ചിത്രവും

പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഒരു തോളില്‍ ബാഗ് തൂക്കി മറ്റേകയ്യില്‍ സ്റ്റീല്‍ ചോറ്റുപാത്രവുമായി പോകുന്ന യുവതിയുടേതാണു ചിത്രം. ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്കിലൂടെയാണു യുവതി നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍

രീതിയിലാണു യുവതിയുടെ വസ്ത്രധാരണം. എന്നാല്‍ അവരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാക്കുന്നത് ആ ചോറ്റുപാത്രം മാത്രമാണ്. ചിത്രത്തില്‍ യുവതിയുടെ മുഖം കാണിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നില്‍ നിന്നാണു ചിത്രം

എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ചിത്രം പകര്‍ത്തിയ കാര്യം ഒരുപക്ഷേ യുവതി

പോലും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര പങ്കുവച്ച ചിത്രം നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് വൈറലായത്. ആയിരക്കണക്കിനുപേര്‍ രസകരമായ കമന്റുകള്‍ രേഖപ്പെടുത്തി. ന്യൂയോര്‍ക്ക്, സെന്‍ട്രല്‍ പാര്‍ക്, ഡബ്ബാ വാലി എന്ന അടിക്കുറിപ്പും അദ്ദേഹം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. മുംബൈയില്‍ നൂറു കണക്കിനു ഓഫിസുകളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതു ഡബ്ബാ വാലകളാണ്. സ്റ്റീല്‍ ടിഫിന്‍ ബോക്സുകളിലാണ് ഇവര്‍ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഡബ്ബാവാലകളുടെ ജീവിതവും സഞ്ചാരവും പ്രവര്‍ത്തനവും കഥകള്‍ക്കും സിനിമകള്‍ക്കും പോലും പശ്ചാത്തലമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ഓര്‍മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡബ്ബാവാലി എന്ന് ആനന്ദ് സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

തീര്‍ച്ചയായും അത് ഒരു ഇന്ത്യന്‍ സ്ത്രീ തന്നെയായിരിക്കും എന്നു പലരും കമന്റ് ചെയ്തു. ഡോളറുകള്‍ ലാഭിക്കാന്‍ ഇന്ത്യക്കാരി അല്ലാതെ മറ്റാരും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും. എത്ര പ്രായം ചെന്ന് എത്ര വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലായാലും സ്റ്റീല്‍ ഡബ്ബകള്‍ മറക്കാനാവില്ലെന്ന് പലരും പറയുന്നു. സ്കൂള്‍ ജീവിതവുമായും ആദ്യ കാല ഓഫിസ് ജീവിതവുമായുമെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് സ്റ്റീല്‍ ഡബ്ബകളുടെ ഓര്‍മകളുമുണ്ട്. ചിത്രം തങ്ങളെ ഓര്‍മകളിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നു പലരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നൊസ്റ്റാള്‍ജിയയുടെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റീല്‍ ഡബ്ബയെന്നും. വ്യത്യസ്ത സ്റ്റീല്‍ പാത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും ചിലര്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Anand Mahindra shares viral pic of woman carrying steel dabba in New York. Internet reacts