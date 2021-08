താലിബാനെതിരെ തോക്കെടുത്ത സലീമ; കൊന്നു തള്ളിയിരിക്കാം; അല്ലെങ്കില്‍...!

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലായത് അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അടിച്ചമർത്തുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു താലിബാന്റെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ നിന്നും മാറ്റം പുതിയ താലിബാൻ ഭരണകാലത്തും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നത്. താലിബാനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താനും ആയുധമെടുക്കാനും അവശേഷിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെയും അവർ അടിച്ചമർത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് സലീമ മസാരി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത വനിതകളിൽ ഒരാളാണ് അവർ. മറ്റുള്ളവർ രാജ്യം വിട്ടപ്പോഴും ബൽക്ക് പ്രവിശ്യ വീഴുന്നതു വരെ സലീമ ചെറുത്തു നിന്നിരുന്നു.

കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം. ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം താലിബാൻ സലീമയെ പിടികൂടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മറ്റുപലയിടങ്ങളും വലിയ എതിർപ്പ് കൂടാതെ താലിബാനു മുന്നില്‍ കീഴടങ്ങിയപ്പോൾ സലീമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബൽക്ക് പ്രവിശ്യയിലെ ചഹർകന്റ് ജില്ല ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടർന്നു. അവസാന ഘട്ടം വരെ താലിബാനു കീഴടങ്ങാതെ നിന്ന സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകിയ മേഖലയായിരുന്നു ചഹർ കിന്റ്.



സലീമ എന്ന പെൺപുലി



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മൂന്നു വനിതാ ഗവർണർമാരിൽ ഒരാളാണ് സലീമ. അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും സ്വധീമുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അവർ. കഴിഞ്ഞ വർഷം സലീമയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് 100 താലിബാൻ പ്രവർത്തകര്ഡ കീഴടങ്ങിയത് വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.



തന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ച് സലീമ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: 'ചിലസമയങ്ങളില്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോള്‍ ഞാന്‍ യുദ്ധത്തിനായി കൈയില്‍ തോക്കെടുക്കും.’ 1980 ലെ സോവിയറ്റ് യുദ്ധകാലത്ത് അഫ്ഗാനില്‍നിന്ന് ഇറാനിലേക്കു അഭയാര്‍ത്ഥിയായി പോകേണ്ടി വന്ന കുടുംബമാണ് സലീമയുടെത്. ഇറാനിലെ ടെഹ്റാൻ സർവകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ബിരുദം നേടി. തുടർന്ന് അവിടെ തന്നെ ജോലിചെയ്തു. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് അഭയാർഥിയായി ജീവിക്കുക എന്നത് വലിയ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അവർ ഒരിക്കൽ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



സ്വന്തം മണ്ണനോടുണ്ടായിരുന്ന അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹം അവരെ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിച്ചു. 2018ൽ ചഹർകിന്റ് ജില്ലാഗവർണറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സലീമയുടെ മാതൃനഗരമായിരുന്നു ചഹർകിന്റ്.



യാഥാസ്ഥിതിക നിയമങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍നിന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയെന്നതായിരുന്നു സലീമ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. പ്രാദേശിക അക്രമ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍നിന്ന് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ദൗത്യവും സലീമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. 2019ൽ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സുരക്ഷാ കമ്മിഷന്‍ രൂപീകരിച്ചു. ഗ്രാമീണരെയും ആട്ടിടയന്മാരെയും തൊഴിലാളികളെയും സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്‍ഷമായി പ്രാദേശിക സംഘങ്ങളെ ശക്തമായി ചെറുക്കാന്‍ സലീമയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നിരവധി തവണ സലീമയ്ക്കു നേരെ ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ് മസാരെ ഷെരീഫ് വീണപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് സലീമ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിച്ചിരുന്നു. താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മേഖലകളിൽ സ്ത്രീകള്‍ തടവുകാരായിരിക്കുമെന്നും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പോലും കഴിയില്ലെന്നും സലീമ പറഞ്ഞിരുന്നു.



സലീമ എവിടെയാണെന്ന വിവരം പോലും ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കൊന്നിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കില്‍ അടിമയായോ ക്രൂരപീഡനങ്ങളുടെ ഇരയായോ എവിടെയെങ്കിലും അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. സലീമയും താലിബാൻ പിടിയിലാതോടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടമായി.



