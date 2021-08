ആക്രിസാധനങ്ങൾ വിറ്റ് തെരുവിൽ ജീവിതം; സംസാരം ഇംഗ്ലീഷിൽ; വൈറലായി സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോ

തെരുവുകളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചപ്പുചവറുകള്‍ ശേഖരിച്ചു ജീവിക്കുന്നവരെ പൊതുവെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അത്തരക്കാരെ അവഗണിച്ചു ജീവിതം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പലരുടെയും പതിവ്. എന്നാല്‍ ചപ്പുചവറുകള്‍ പെറുക്കി ജീവിക്കുന്ന, തെരുവോരത്ത് അന്തിയുറങ്ങുന്ന അത്തരക്കാര്‍ക്കിടയില്‍ ചിലപ്പോള്‍ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും മറ്റനേകം കഴിവുകള്‍ ഉള്ളവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്തരക്കാരെ ആരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നു മാത്രം. ഇതിനു തെളിവായി ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിഡിയോ ഇപ്പോള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ഒഴുക്കോടെ, അനായാസം ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകത.

സെസിലിയ മാര്‍ഗരറ്റ് ലോറന്‍സ് എന്നാണ് ഈ തെരുവ് സ്ത്രീ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തെരുവിലൂടെയുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു യുവതി ഈ സ്ത്രീയെ യാദൃച്ഛികമായി കാണുകയും പരിചയപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമായതോടെ ആ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് അദ്ഭുതപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ആവുന്നില്ല.

സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ടു വിഡിയോകള്‍ യുവതി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ വിഡിയോയില്‍ ഇംഗ്ലിഷില്‍ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ, ദൈവത്തെക്കറുച്ചുള്ള സ്തോത്രങ്ങളും ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. തനിച്ചാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്ത്രീ തന്റെ ബാഗില്‍ നിന്ന് കന്യാ മറിയത്തിന്റെ ചിത്രം എടുത്ത് ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ദൈവമുള്ളപ്പോള്‍ ആരെങ്കിലും തനിച്ചാണോ എന്നും സ്ത്രീ തിരിച്ചുചോദിക്കുന്നു. താന്‍ ഏഴു വര്‍ഷം ജപ്പാനിലായിരുന്നു എന്നും അവര്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

നമുക്കു ചുറ്റും ഒട്ടേറെ കഥകളുണ്ട്. ആകെ നമ്മള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നിന്ന് ചുറ്റും നോക്കുക മാത്രമാണ് എന്നാണ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ച യുവതി പറയുന്നത്. ചില കഥകള്‍ സന്തോഷകരമാണ്. മറ്റു ചിലവ വേദനാജനകവും. എന്നാല്‍ പൂക്കളുള്ള ചെടി പോലെയാണു ജീവിതവും. അനുഭവങ്ങളാകുന്ന പൂക്കളില്ലെങ്കില്‍ ജീവിതം എന്തിനു കൊള്ളാം. ഈ സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടൂ. നിങ്ങള്‍ എപ്പോഴെങ്കിലും തെരുവില്‍ ഇവരെ കണ്ടേക്കാം. പരിചയപ്പെടാന്‍ മറക്കരുത് എന്നും യുവതി പറയുന്നുണ്ട്.

ഇംഗ്ലിഷില്‍ സ്ത്രീക്കുള്ള അഗാധമായ അറിവാണ് വിഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. എങ്ങനെ അവര്‍ ഇത്തരമൊരു അവസ്ഥയിലായി എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരവുമില്ല. ജീവിതമെന്ന ചെടിയിലെ ഈ അനുഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെപ്പേര്‍ വിഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.



