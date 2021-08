സമാധാനം മരിക്കുന്നു; സ്വാതന്ത്ര്യം അടിയറവ് വയ്ക്കാൻ അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ തയ്യാറാകില്ല: ഫ്രിബ റസായി

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുകളിൽ താലിബാന്‍ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്നാണ് അഫ്ഗാനിൽ നിന്ന് ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ താലിബാന് കീഴടങ്ങാൻ തയ്യാറാകാതെ പോരാടാനുറപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഏതാനും സ്ത്രീകളെയും അടുത്തിടെ ലോകം കണ്ടു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് താനെന്ന് നിസ്സംശയം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒളിംപിക് ഗെയിംസിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ അഫ്ഗാൻ വനിതാ താരമായ ഫ്രിബ റസായി. അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം താലിബാനു മുന്നിൽ അടിയറവു വയ്ക്കാൻ തയാരല്ലെന്ന് റസായി വ്യക്തമാക്കി.

2004ലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഫ്രിബ റസായി ഒളിംപിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത്. ‘ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പ്’ എന്നായിരുന്നു ഫ്രിബയുടെ ഒളിംപിക്സ് പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് അവരുടെ പിതാവും മൂത്ത സഹോദരനും അന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ റസായിയുടെ ഈ ചുവടുവെപ്പ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാം അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് വീണ്ടും നഷ്ടമാകുമെന്നതിലെ ആശങ്കയും ഫ്രിബ റസായി പങ്കുവച്ചു.



രാജ്യത്ത് വീണ്ടും താലിബാന്‍ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത ഇരുണ്ട കാലത്തിലേക്ക് വീഴുകയാണെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പോലും ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ്. പ്രകാശഭരിതമായ ഭാവി സ്വപ്നം കണ്ട സ്ത്രീകൾ 20 വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും റസായി പറയുന്നു.



‘ഭരണം നേടിയെടുത്തതിലൂടെ താലിബാൻ സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയും കരിനിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ഇല്ലാതാക്കി. അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾ യൂണിവഴ്സിറ്റികളിൽ പോയിരുന്നു, സ്പോർട്സിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട്. ഹൃദയസ്പർശിയായ സന്ദേശങ്ങളാണ് അവർ അയക്കാറുള്വത്. അടുത്തിടെ അഫ്ഗാനിലെ വനിതാ കായികതാരങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം കണ്ടു. അവർ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും ഉമ്മവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിനമായിരുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തുനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും രാജ്യം വിട്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നിലവിൽ അഫ്ഗാനിലുള്ളത്.’– റസായി പറഞ്ഞു.



നിലവിൽ അമേരിക്കയിലാണ് ഫ്രിബ റസായി താമസിക്കുന്നത്. മുൻ താലിബാൻ ഭരണകാലത്ത് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു പലായനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും അവർ ഓർമിച്ചു. അവിടെ നിന്നാണ് ബോക്സിങ്ങിനോട് താത്പര്യം തോന്നിയതെന്നും പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തി പെൺകുട്ടികളെ ബോക്സിങ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂൾ സ്ഥാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അഫ്ഗാനിലെ സ്ത്രീകൾ കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്ത് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. ഈ നേട്ടങ്ങൾ താലിബാനു മുന്നിൽ അടിയറവ് വയ്ക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറല്ലെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

Engliah Summary: Afghanistan's first female Olympian says women will not give up their liberties easily