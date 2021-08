സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് സ്ത്രീകൾ വീട്ടിനുള്ളിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് താലിബാൻ; ആശങ്കയെന്ന് രാജ്യാന്തര സമൂഹം

താലിബാന്‍ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ സ്ത്രീകൾ സുരക്ഷിതരല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും സംഭവങ്ങളുമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. അഫ്ഗാൻ വനിതകൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് താലിബാൻ വ്യക്തമാക്കിയതായാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. അവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനായി സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കു പോകരുതെന്ന് താലിബാൻ വക്താവ് സബിയുള്ള മുജാഹിദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.



സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതാണ് താലിബാന്റെ നിലപാടുകളെന്ന് രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സംഘടയ്ക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം സംബന്ധിച്ച് മുൻതാലിബാൻ കാലത്തെ നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് സംഘടനയുടെ നീക്കമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടിവിൽ പുറത്തു വരുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. താലിബാൻ മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണെന്നു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളില്‍ നിന്നും സംഘടനയുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.



1996–2001 വരെയുള്ള താലിബാൻ ഭരണകാലത്ത് തൊഴിലിടങ്ങളി‍ൽ സ്ത്രീകൾ ജോലിക്കു പോകുന്നത് സംഘടന നിരോധിച്ചിരുന്നു. ശരീരം പൂർണമായും മറച്ചു കൊണ്ട് പുരുഷൻമാർക്കൊപ്പം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്കു പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സ്ത്രീ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച ആശങ്ക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലോകബാങ്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള സഹായം നിർത്തിവച്ചു. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സുതാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി രാജ്യാന്തരമാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



എന്നാൽ താലിബാന്റെ ഭരണകാലത്ത് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് സംഘടന വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും സമീപ കാലത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സമീപനങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ താലിബാൻ സ്വീകരിച്ചു. സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുകയും ചെയ്തു.



