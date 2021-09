ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് കണ്ടാൽ എല്ലാം മറക്കും; വൈറലായി വധുവിന്റെ നൃത്ത വിഡിയോ

വിശപ്പ് എന്ന അവസ്ഥ എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെയാണ്. മനുഷ്യരെന്നോ മൃഗങ്ങളെന്നോ ഇല്ല. വിവാഹ വസ്ത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നും ഇല്ല. ‘വിശന്നാൽ പിന്നെ കണ്ണുകാണില്ല’ എന്ന് പലരും പറയുന്നത് എത്ര യാഥാർഥ്യമാണെന്നു വിശപ്പു സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകും. വിവാഹ വസ്ത്രത്തിൽ കേക്ക് കഴിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്.

വിവാഹ വസ്ത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രീ അവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. നൃത്തം ചെയ്തു കൊണ്ടു തന്നെ കേക്ക് എടുത്തു കഴിക്കുകയാണ് ഈ വധു. ആസ്വദിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിനിടെ കേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വധു വേണ്ട എന്നു പറയുമെന്നായിരിക്കും നമ്മള്‍ കരുതുക. എന്നാൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണെന്നു മാത്രം.



@sarbanisethi_makeupartist എന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മൂന്നുലക്ഷത്തോളം പേർ വിഡിയോ കണ്ടു. 28000ൽ അധികം ലൈക്കുകളും നേടിയ വിഡിയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീൽസിൽ വൈറലാണ്. "This bride is a vibe" എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് വിഡിയോ എത്തിയത്.



തനിക്കു മുന്നിലുള്ള മറ്റു പേസ്ട്രീകളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ചോക്ലേറ്റ് പേസ്ട്രീ തന്നെ എടുക്കുന്ന വധുവിന് ആ കേക്കിനോടുള്ള പ്രിയം വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണെന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. ‘ഈ വധു എന്നെ പോലെയാണ്. എന്തൊക്കെയുണ്ടായാലും ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടാൽ ഞാനും ചാടിവീഴും.’ എന്നാണ് വധുവിന്റെ വൈറൽ വിഡിയോക്ക് ഒരാളുടെ കമന്റ്. ‘ഇതുപോലെ ഒരു സ്വപ്നം എനിക്കും ഉണ്ട്.’ എന്ന് മറ്റൊരാളും കമന്റ് ചെയ്തു.



English Summary: Bride Eats Pastry While Dancing On Wedding Day, 'Relatable' Says Internet