‘ആ ചുംബന രംഗങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി’; ‘മി ടൂ’ തടയുമോ ഇന്റിമേറ്റ് കൊറിയോഗ്രഫി?

‘ദയാവാൻ’ എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ആ ചിത്രത്തിലെ നായിക മാധുരി ദീക്ഷിത് വെളിപ്പെടുത്തി, അന്ന് സിനിമയ്ക്കു വേണ്ടി വിനോദ് ഖന്നയ്ക്കൊപ്പം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ചുംബനരംഗങ്ങൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന്. പല നടീനടന്മാരും സിനിമയിൽ ‘ഇന്റിമസി’ രംഗങ്ങൾ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സമാനമായ മാനസികാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് സ്വാഭാവികം. ഇത്തരം അസ്വസ്ഥതകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് അനിഷ്ടകരമായ തുറന്നുപറച്ചിലുകളിലേക്കും പരാതിപ്പെടലുകളിലേക്കും അവരെക്കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്.

ഇഴുകിച്ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണ്ടിവരുന്ന ബോളിവുഡിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഇന്റിമസി സീനുകൾ പരാതികൾക്ക് ഇടവരുത്താതെ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം കൊറിയോഗ്രഫറെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന രീതി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അവരിൽ ആദ്യത്തേത് ഒരു പെൺപേരാണ് എന്നതാണ് കൗതുകം. ആസ്താ ഖന്ന. ഏറെക്കാലമായി സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്ന ആസ്ത ഇന്ന് ബോളിവുഡില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫർ എന്നാണ്.



ആസ്ത, ആദ്യമായ്...



ആസ്തയ്ക്കു മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു കൊറിയോഗ്രഫർ തസ്തിക തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിനിമാ സംവിധായകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നപോലെ നടീനടന്മാർ ‘കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന’ ഒരു ഏർപ്പാടു മാത്രമായിരുന്നു അത്തരം രംഗങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് സെക്സ് രംഗങ്ങൾ പോലും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സംവിധായകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെർഫെക്‌ഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, നടീനടന്മാർക്ക് കംഫർട്ടബ്ൾ ആയി അഭിനയിക്കാനും കഴിയുന്നു.



അങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചതല്ല ആസ്ത. ഇന്റിമസി പ്രഫഷനൽസ് അസോസിയേഷന്റെ (IPA) കീഴിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് ഈ രംഗത്ത് കാലൂന്നുന്നത്. ഈ മേഖലയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങൾ പലപ്പോഴും കഥയുടെ നറേറ്റീവ് ടൂൾ ആയി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം രംഗങ്ങളെ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുക എന്നതാണ് സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫറുടെ ഉത്തരവാദിത്തം.



കോവിഡ് ലോക്‌ഡൗൺ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം സിനിമയൊക്കെ പാതി മുടങ്ങി വീട്ടിലിരിപ്പായ കാലത്താണ് ആസ്ത ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതും വിദേശസിനിമകളിൽ സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫറുടെ റോൾ എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതും. അതുപോലൊരു സാധ്യത ബോളിവുഡിലും ഉണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാണ് ആസ്ത ഈ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടത്തി ആദ്യത്തെ സെർട്ടിഫൈഡ് സെക്സ് കൊറിയോഗ്രാഫർ എന്ന മേൽവിലാസം സ്വന്തമാക്കിയത്.



സ്വകാര്യതയ്ക്കു പ്രാധാന്യം



#Metoo മൂവ്മെന്റിനു ശേഷമാണ് ബോളിവുഡിൽ ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്ററുടെ പ്രസക്തി സംവിധായകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 20 വർഷങ്ങൾ മുൻപ് അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ ഇന്റിമേറ്റ് രംഗത്തെക്കുറിച്ചുപോലും വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം നടിമാർ പരാതിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായത് അന്ന് ആ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്റർ ഇല്ലാതെപോയതുകൊണ്ടാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് ആസ്തയെ ഈ രംഗത്ത് സജീവമാക്കി. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ‘പരസ്പര അനുമതിയോടെ’ അഭിയിച്ച രംഗങ്ങൾ പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ചൂഷണമാണെന്ന പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയത്?



ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം രംഗങ്ങളിൽ നടീനടന്മാരുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുകയും അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയ തരത്തിൽ മാത്രം അത്തരം രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. പിന്നീട് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള മീ ടൂ ആരോപണങ്ങളും പഴിചാരലുകളും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതുകൊണ്ട് സംവിധായകനും തലവേദന കുറയുന്നു.



ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്റർ നായികയുടെയും നായകന്റെയും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് ഒരു പോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയാണ് ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുക. സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു മുന്നോടിയായി രണ്ടുപേരുമായി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയ സ്പർശനങ്ങളും ക്യാമറ ആംഗിളുകളും ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ധാരണയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.



ടൂൾകിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം?



സിനിമയിൽ സ്റ്റണ്ടും ഡാൻസുമൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ സെക്സ്/ഇന്റിമേറ്റ് രംഗങ്ങളും കൊറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബോളിവുഡിലെ പുതിയ ട്രെൻഡ്. ഡിയോഡറന്റ് മുതൽ സ്കിൻ കളർ ടേപ്പും പില്ലോയും വരെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫറുടെ ടൂൾ കിറ്റ്. സെക്സ് സീനുകളിൽ മാത്രമല്ല, ഐറ്റം നമ്പർ ഡാൻസ്, റേപ് തുടങ്ങി ശരീരം അനാവൃതമാകുന്ന എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്ററുടെ സഹായം ബോളിവുഡ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.



നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏക സർട്ടിഫൈഡ് ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേറ്റർ ആണ് ആസ്ത. എല്ലാ സിനിമകളുടെയും സെറ്റിൽ ആസ്തയ്ക്കു നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ദി ഇന്റിമസി കലക്ടീവ് എന്ന പേരിൽ തന്റെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടിയ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ ഒരു സംഘടനയ്ക്കും ഇവർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവരെയാണ് മറ്റു സിനിമകളുടെ ചുമതല ഏൽപിക്കുക. ഭാവിയിൽ ഇന്റിമസി കോഓർഡിനേഷൻ അഥവാ സെക്സ് കൊറിയോഗ്രഫി രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ കടന്നുവരണമെന്നതാണ് ആസ്തയുടെ ആഗ്രഹം. സിനിമാമേഖലയിലെ സ്ത്രീകൾക്കുനേരെയുള്ള ചൂഷണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായകമാണത്രേ.



English Summary: Aastha Khanna, India's First Intimacy Choreographer and What is this Job?