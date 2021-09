സൗന്ദര്യ ചികിത്സ നടത്തി; പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ മോഡൽ; ഇനി നിയമ പോരാട്ടം

അറിയപ്പെടുന്ന മോഡലുകളിലൊരാളാണ് ലിൻഡ ഇവാഞ്ചെലിസ്റ്റ. ഫാഷൻ ലോകത്ത് തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന താരം ഇപ്പോൾ കുറച്ചു നാളായി ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു താരം. അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ലിന്റ. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചികിത്സ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമായി തന്റെ മുഖവും ശരീരവും വിരൂപമായെനന്നും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം വികൃതമായെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇനിയൊരു മാറ്റം സാധ്യമാകാത്ത വിധം തന്റെ ശരീരം വികൃതമായെന്നു പറഞ്ഞാണ് ലിന്റ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്. അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് നടത്തിയ കോസ്മെറ്റിക് ചികിത്സ ജീവിതം തകർത്തെന്നും ലിൻഡ വ്യക്തമാക്കി. ചികിത്സയിലൂടെ തനിക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ലിന്റ പറയുന്നു. കൂൾസ്കൾപ്റ്റിങ് എന്ന ചികിത്സയ്ക്കാണ് ലിന്റ വിധേയയായത്. ശസ്ത്രക്രിയയില്ലാതെ ശരീരത്തിന്റെ ആകൃതി വീണ്ടെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കൂള്‍സ്കൾപ്റ്റിങ്.



ശരീരത്തിലെ പലഭാഗങ്ങളിലായി അടിഞ്ഞു കൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ തന്റെ കാര്യത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കുറയുന്നതിനു പകരം കൊഴുപ്പ് അടിയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ലിന്റ പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിയാക്കാൻ വേദനാജനകമായ രണ്ടു ശസ്ത്രക്രിയകൾക്ക് വിധേയയായി എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ തുടർന്നും ജീവിതം തള്ളിനീക്കാനാവില്ല. തലയയുർത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെ വാതിലിനപ്പുറം കടക്കണം. അതിനാണ് ഇനിയുള്ള പ്രയത്നമെന്നും ലിൻ‍ഡ പറഞ്ഞു. നിരവധി പേരാണ് ലിന്റക്ക് പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. ലിന്റ എന്നും സൂപ്പർ മോഡലാണെന്നും കരുത്തിനും ധീരതയ്ക്കും അഭിനന്ദനം എന്നുമാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

