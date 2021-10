അമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിനു സമീപം പെൺമക്കൾ കഴിഞ്ഞത് ദിവസങ്ങളോളം. അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണെന്നു കരുതി 5 ഉം 7 ഉം വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ് ദിവസങ്ങളോളം അമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിനു സമീപം കഴിഞ്ഞത്. ഫ്രാൻസിലാണ് സംഭവം.



അമ്മ ഉറങ്ങുകയാണെന്നു കരുതി നിശബ്ദരായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കുട്ടികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. ദിവസങ്ങളോളം കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നില്ല. സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിക്കുന്ന അപ്പാർട്മെന്റിൽ എത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മയെ ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.



മുപ്പതു വയസ്സിലധികം പ്രായമുള്ള ഐവറി കോസ്റ്റ് സ്വദേശിയായ യുവതിയെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ യുവതിയുടെത് സ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നു തെളിഞ്ഞു. ദിവസങ്ങളോളം അമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിനു സമീപം യാഥാർഥ്യമറിയാതെ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ മനോനില പരിശോധിക്കുയും അവരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്തു.



എന്നാൽ, എത്ര ദിവസമാണ് കുട്ടികൾ മരിച്ച മാതാവിനൊപ്പം അപ്പാർട്മെന്റിൽ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. കുട്ടികളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: 'Mommy is sleeping:' 2 girls spend days with deceased mother in France