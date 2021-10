സാരി ധരിച്ചില്ലെന്നു പറയരുത്; വിവാഹ വസ്ത്രത്തെ വിമർശിച്ചവർക്ക് ഗർഭകാല വ്യത്യസ്ത ചിത്രത്തിലൂടെ മറുപടി

പാന്റ്സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് വിവാഹത്തിന് എത്തിയ ആ യുവതിയെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മറന്നു കാണില്ല. പരമ്പരാഗത രീതികളെ ഒഴിവാക്കി സഞ്ജന റിഷി എന്ന മോഡലായിരുന്നു വിവാഹദിനത്തിൽ പാന്റ്സ്യൂട്ട് ധരിച്ച് എത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നാലെ സഞ്ജനയ്ക്കെതിരെ സൈബർ ആക്രമണവും തുടങ്ങി. ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനു ചേരാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചു എന്ന പേരിലായിരുന്നു സഞ്ജന വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇരയായത്. ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ഗർഭകാല ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് വിവാഹ വസ്ത്രം തന്നെ അൽപം വ്യത്യസ്തമായി ധരിച്ച് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സഞ്ജന റിഷി.



പാന്റ് സ്യൂട്ടിനു മുകളിൽ സാരി ധരിച്ചാണ് സഞ്ജനയുടെ പുതിയ ചിത്രം. അന്ന് സാരി ധരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഏറെ വിമർശനമാണ് നേരിട്ടത്. ഇക്കുറി അലസമായിട്ട സാരിയും ബ്ലേസറുമാണ് സഞ്ജന ധരിച്ചത്. മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ടിനൊപ്പം സഞ്ജന ഒരു കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പലരും തന്റെ വിവാഹ വസ്ത്രം ഇന്ത്യൻ രീതിക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി ഇക്കുറി ഒരു സാരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞാണ് സഞ്ജന ചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രശംസ നിറഞ്ഞ കമന്റുകൾ മാത്രമാണ് താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സഞ്ജന കുറിച്ചു.

ജിയാന്‍ ഫ്രങ്കോ ഫെറി ഡിസൈനേഴ്‌സിന്റെ പാന്റ് സ്യൂട്ടാണ് സഞ്ജന വിവാഹ വേദിയിൽ ധരിച്ചത്. വിവാഹ വസ്ത്രത്തിനായി കൂടുതൽ പണം ചിലവാക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അന്ന് ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് ഇന്ത്യൻ യുവാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നു വരെയുള്ള സഞ്ജന ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും സഞ്ജനയുടെ പുതിയ ഫോട്ടോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. വിമർശകർക്ക് ഇതുതന്നെയാണ് മറുപടി എന്നായിരുന്നു പലരുടെയും കമന്റുകൾ.



