കൗമാരം മുതലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നം; ഒടുവിൽ തുറന്നു പറയാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച് നടി

മിനിസ്ക്രീനിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമാണ് യാമി ഗൗതം. ഇപ്പോൾ താൻ കടന്നു പോയ ശാരീരിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് താരം. കെരാറ്റസ് പിലാരിസ് എന്ന ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ് തനിക്കുള്ളതെന്നും ഒടുവിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തീരുമാനിച്ചെന്നും യാമി തുറന്നു പറയുന്നു.



ചർമം കരാറ്റിൻ കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ചെറിയ കുരുക്കളും പാടുകളും വരുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കൈകളിലും തുടകളിലും മുഖത്തുമൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇതേകുറിച്ചാണ് യാമി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ പാടുകൾ മറയ്ക്കുന്ന നടപടിക്രമത്തിനിടെയാണ് ഈ അവസ്ഥ സ്വീകരിക്കാനും തുറന്നു പറയാനും തീരുമാനിച്ചതെന്ന് യാമി പറയുന്നു. കൗമാരക്കാലം മുതലുള്ള ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഇതുവരെ പരിഹാരമായിട്ടില്ല. വർഷങ്ങളായി കടന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയോടുള്ള എല്ലാ ഭയത്തെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയെയും തള്ളി പൂർണമനസ്സോടെ കുറവുകളെ സ്നേഹിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞെന്നും യാമി വ്യക്തമാക്കി.



ഈ സത്യം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാനുള്ള ധൈര്യവും താൻ കണ്ടെത്തിയെന്ന് യാമി പറയുന്നു. ‘ചർമത്തിലെ പാടുകൾ മറയ്ക്കാനോ കണ്ണിനു താഴെയുള്ള ഭാഗം മനോഹരമാക്കാനോ അരക്കെട്ട് പാകപ്പെടുത്തി അവതരിപ്പിക്കാനോ തോന്നുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അവ സുന്ദരമായിരിക്കുന്നു.’– യാമി പറയുന്നു.



