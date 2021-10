റെക്കോർഡിൽ തൊട്ട ഉയരം:  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന പദവി റുമൈസയ്ക്ക് സ്വന്തം

രോഗാവസ്ഥകൾകൊണ്ട് റെക്കോർഡുകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാനാവാതെ പോകുന്നവരാണ് ഏറെയും. എന്നാൽ തുർക്കി സ്വദേശിയായ റുമൈസ ഗൽഗിയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. തന്റെ ശാരീരിക പരിമിതികൾകൊണ്ട് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ 24 കാരി. ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽവച്ച് ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന റെക്കോർഡാണ് റുമൈസ നേടിയിരിക്കുന്നത്.

7 അടിക്കു മുകളിലാണ് റുമൈസയുടെ ഉയരം. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 215.16 സെന്റിമീറ്റർ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് റെക്കോർഡ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായത്. ശരീരത്തിന് അമിത വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന വീവർ സിൻഡ്രോമും അനുബന്ധരോഗങ്ങളുമാണ് റുമൈസയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രോഗാവസ്ഥ മൂലം സാധാരണഗതിയിൽ ചലിക്കുന്നതിന് റുമൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അതിനാൽ വീൽചെയറിന്റെയും വാക്കറിന്റേയും സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ജീവിതം.

എന്നാൽ ഇത് ആദ്യമായി അല്ല റുമൈസ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടുന്നത്. 2014ൽ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള കൗമാരക്കാരി എന്ന റെക്കോർഡും റുമൈസ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്നുമുതലിങ്ങോട്ട് അപൂർവ രോഗാവസ്ഥകൾ ഉള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകുന്ന ജീവിതമാണ് റുമൈസ നയിക്കുന്നത്. നാം എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അതേ രീതിയിൽ സ്വയം അംഗീകരിച്ചാൽ ഏത് പരിമിതികളെയും നേട്ടമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് റുമൈസയുടെ വാക്കുകൾ. ഉള്ളിലുള്ള ശക്തിയും കഴിവുകളും സ്വയം തിരിച്ചറിയണമെന്ന് മാത്രം.

റുമൈസയെ വീണ്ടും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാനായതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫായ ക്രയ്ഗ് ഗ്ലെൻഡേ പറയുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള സ്ത്രീ എന്ന റെക്കോർഡ് അത്രവേഗം തകർക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല. അതിനാൽ റുമൈസയുടെ റെക്കോർഡ് നേട്ടം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒന്നാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ ആത്മവിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന റുമൈസ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രചോദനമാണെന്ന് ക്രെയ്ഗ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Meet 24-year-old Rumeysa Gelgi, the tallest woman in the world at 7 feet 0.7 inch