‘കുട്ടിക്കാലത്ത് താനും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു’; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി നീന ഗുപ്ത!

കുട്ടിക്കാലത്ത് താൻ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി നീന ഗുപ്ത. ഒരു ഡോക്ടറും തയ്യൽക്കാരനുമാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നു പറഞ്ഞ നടി രണ്ടു സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അക്കാലത്ത് താൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലെന്നും പറയുന്നു. അമ്മ തന്നെ കുറ്റക്കാരിയായി കാണുമോയെന്ന പേടികൊണ്ടാണ് സത്യം വെളിപ്പെടുത്താരുന്നതെന്നും നീന ഗുപ്ത പറയുന്നു. അടുത്തിടെയെഴുതിയ ആത്മകഥയിലാണ് നീനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ.

കണ്ണ് പരിശോധിച്ച ഡോക്ടറാണ് തന്നെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് നടി പറയുന്നത്. ആദ്യം അയാൾ കണ്ണാണു പരിശോധിച്ചത്. എന്നാൽ, കണ്ണുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നീണ്ടു. ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പേടി കൊണ്ട് അനങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയില്ല. പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം വീട്ടിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ സ്വയം വെറുപ്പ് തോന്നിയെന്നും അവർ പറയുന്നു.

വീട്ടിൽ ചെന്ന് ആരും കാണാത്ത ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. ആരും തന്നെ കാണരുതേ എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. സംഭവം ആരും അറിഞ്ഞില്ല, അമ്മയോട് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതേയില്ല. അമ്മ സ്വന്തം മകളുടെ തെറ്റാണെന്നു പറയുമെന്നായിരുന്നു പേടി. താൻ ഡോക്ടറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുമോയെന്നും പേടിച്ചു. വാക്കു കൊണ്ടോ നോട്ടം കൊണ്ടോ താൻ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ ഡോക്ടറെ ക്ഷണിച്ചെന്നു പറയുമോയെന്നും പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം മാത്രമല്ല, പിന്നീട് പല ദിവസങ്ങളിലും തനിക്ക് ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് ദുരനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നും നീന പറയുന്നു.

തന്റെ തയ്യൽക്കാരൻ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും അടുത്തിടെയെഴുതിയ ആത്മകഥയിൽ നീന പറയുന്നുണ്ട്. വസ്ത്രത്തിന്റെ അളവെടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിച്ചായിരുന്നു ഉപദ്രവം. എന്നാൽ മറ്റൊരു വഴി ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം സഹിക്കേണ്ടിവന്നു. മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന് എനിക്കു തോന്നി. തയ്യൽക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞാൽ അമ്മ കാരണം ചോദിക്കും. അതോടെ എല്ലാം തുറന്നുപറയേണ്ടിവരും–നീന എഴുതി.

കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്റെ സഹപാഠികളായ പല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ആരും അവയൊന്നും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. കുറച്ചായിട്ടെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാകുമോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ പേടി. പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കാതെവരുമോ എന്നും പേടിച്ചു. മറ്റൊന്ന് എല്ലാവരും ഇരകളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്ന പേടിയായിരുന്നു. മനോജ് ബാജ്‍പേയിക്കും സാക്ഷി തൻവറിനും ഒപ്പം ഡയൽ 100 എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് അവസാനം നീന ഗുപ്ത അഭിനയിച്ചത്.

