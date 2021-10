ട്രെയിനിൽ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക പീഡനം: തടയാൻ ശ്രമിക്കാതെ യാത്രക്കാർ

ട്രെയിനിൽ രാത്രി യാത്രയ്ക്കിടെ യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗിക പീഡനം. പെൻസിൽവാനിയയിലാണ് സംഭവം. അപ്പർ ഡാർബി പ്രദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സൗത്ത് ഈസ്റ്റൺ പെൻസിൽവാനിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ ട്രെയിനിലാണ് യുവതി പീഡനം നേരിട്ടത്. നിറയെ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യുവതിയെ രക്ഷിക്കാനായി ആരും മുന്നോട്ടു വന്നില്ല. ഒടുവിൽ സംഭവം ട്രെയിനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ അദ്ദേഹം അടിയന്തര സർവീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ 35 കാരനായ ഫിസ്റ്റൺ ഗോയ് എന്ന വ്യക്തി അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. തിരക്കുള്ള ട്രെയിനിൽവച്ച് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സർവേലൻസ് ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. യുവതിയെ ഫിസ്റ്റൺ ഉപദ്രവിക്കുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം ഇക്കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ ഒരാൾപോലും ഇടപെടാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതായി അപ്പർ ഡാർബി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടായ തിമോത്തി ബെൺഹർട്ട് പറയുന്നു.

യുവതിയെ പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.യാത്രക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും അടിയന്തര സർവീസിനെ വിവരം അറിയിക്കാൻ തയാറായിരുന്നെങ്കിൽ പീഡനത്തിൽ നിന്നും ഇവരെ രക്ഷിക്കാനാകുമായിരുന്നു എന്നും പോലീസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

കേസിന് ബലം കൂടുന്നതിന് വേണ്ടി സംഭവസമയത്ത് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും അധികൃതരെ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന അറിയിപ്പും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതു ഇടങ്ങളിൽവച്ച് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ജനങ്ങൾ മടിക്കാതെ അടിയന്തര സർവീസിനെ വിവരമറിയിക്കണം എന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

