‘പോരാടാൻ പ്രാപ്തയായ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ’, വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി

സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ സംരക്ഷണത്തിനായി പലപ്പോഴും ശബ്ദം ഉയർത്താറുള്ള വ്യക്തിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി. ഇപ്പോള്‍ സ്ത്രീ ശക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്നൊരു വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് പ്രിയങ്ക. ഒരു ചെറിയ പെൺകുട്ടി സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് വിഡിയോ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് പ്രിയങ്ക വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്.



സ്ത്രീ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഏതാനും വരികള്‍ പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വിഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. പോരാടാൻ കഴിവുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് താനെന്നും പോരാടുന്ന ഓരോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നുമാണ് വിഡിയോയില്‍ പറയുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സുഹൃത്തിന്റെ സന്ദേശം എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് പ്രിയങ്ക വിഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.



പങ്കുവച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി. കുഞ്ഞുപ്രായത്തിൽ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവതിയായ പെൺകുട്ടിയെ അഭിനന്ദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും ബോധവാന്മാരാകണം. അത്തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിലേ തുല്യതയുണ്ടാകൂ. എന്നിങ്ങനെയാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.

English Summary: Priyanka Gandhi shares video of little girl's powerful message on women power