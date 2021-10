ട്രെയിനിൽ നിന്നും ഗർഭിണി കാൽവഴുതിവീണു: രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്: വിഡിയോ

ട്രെയിനിൽ നിന്നു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ വഴുതിവീണ ഗർഭിണിയായ യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്. മുംബൈയിലെ കല്യാൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നീങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാൽ തെറ്റിയ യുവതി ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനും ഇടയിലേക്കാണ് വീണത്. സമീപത്തുതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യുവതിക്ക് രക്ഷയാവുകയായിരുന്നു.



അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. 22 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള വീഡിയോയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് ദൃശ്യമാണ്. ട്രെയിൻ നീങ്ങിത്തുടങ്ങുന്നതിനിടെ ഗർഭിണി അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാം. യുവതി ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതു കണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾ അവർക്കരികിലേക്ക് നീങ്ങിയെങ്കിലും അപ്പോഴേക്കും കാൽവഴുതി താഴെ വീണു.



എങ്കിലും ട്രാക്കിലേക്ക് വീഴുന്നതിനു മുൻപായി യുവതിയുടെ കൈകളിൽ കോൺസ്റ്റബിളിന് പിടുത്തം കിട്ടിയതിനാൽ വലിയ അപകടം ഒഴിവായി. ഇതിനിടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു രണ്ട് യാത്രക്കാരും സഹായത്തിനെത്തി. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗോരക്പൂരിലേക്ക് പോകാനെത്തിയ യുവതിയും കുടുംബവും തെറ്റായ ട്രെയിൻ കയറുകയായിരുന്നു. ഇതു മനസ്സിലാക്കി തിരികെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പരുക്കുകൾ കൂടാതെ യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടതായും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഗോരക്പൂരിലേക്ക് നിശ്ചയിച്ച ട്രെയിനിൽതന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതായും റയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിക്കുന്നു.



ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ കല്യാൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇത്തരമൊരു സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. സെപ്റ്റംബർ 30ന് ട്രെയിനിൽ നിന്നും വീഴാൻ തുടങ്ങിയ 48 കാരനായ വ്യക്തിയെ രണ്ട് വനിതാ ആർപിഎഫ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ ചേർന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു.

