കാലിടറി, ചോര പൊടിഞ്ഞു; 60–ാം വയസ്സിൽ ലത മാരത്തൺ ഓടി, ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ...

67–ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാര വിതരണച്ചടങ്ങില്‍ ശരിക്കും താരമായത് ഒരു പാവം വീട്ടമ്മയാണ്– ലത ഭഗവാന്‍ കരെ. വയസ് 68. ദേശം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബാരാമതി. റിയല്‍ ലൈഫിൽ സൂപ്പര്‍ സ്റ്റാര്‍, റീലിലെയും. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ചികില്‍സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്താന്‍ മാരത്തണ്‍ ഒാടി ജയിച്ച ലതയുടെ ജീവിതം പകര്‍ത്തിയ മറാത്തി ചിത്രത്തിന് ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമര്‍ശമുണ്ടായിരുന്നു. ലത തന്നെയാണ് സിനിമയിലും പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ പേരും ‘ലത ഭഗവാൻ കരെ’ എന്നായിരുന്നു. അറുപതാം വയസ്സിലായിരുന്നു ലതയുടെ മാരത്തൺ എന്നു പറയുമ്പോഴാണ് എത്രമാത്രം കഠിനവഴികളിലൂടെയാണ് അവർ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയതെന്നു വ്യക്തമാകൂ.

‌നക്ഷത്രങ്ങള്‍ക്കിടയിൽ തിളക്കമാർന്ന ലത



ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാര വിതരണച്ചടങ്ങ് നടന്ന ഡല്‍ഹി വിഗ്യാന്‍ഭവന്‍ താരനിബിഡമായിരുന്നു. ദാദാസാഹേബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്കാര തിളക്കവുമായി രജനികാന്ത്, ജേതാക്കളായ മനോജ് ബാജ്പേയി, ധനുഷ്, കങ്കണ റനൗട്ട്, വിജയ് സേതുപതി അങ്ങിനെ വലിയ നക്ഷത്രക്കൂട്ടം. ‌‌പുരസ്ക്കാര വിതരണത്തിന് ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍. ഉന്നതഉദ്യോഗസ്ഥര്‍. ബഹളങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് ആ അമ്മ ചുവപ്പു പരവതാനിയിലൂടെ നടന്നത്. തിരക്കുകള്‍ക്കിടയില്‍ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ. പളപളപ്പാര്‍ന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചെത്തിയവര്‍ക്കിടയില്‍ നിറം മങ്ങിയ സാരി മറാത്ത ശൈലിയില്‍ ഉടുത്ത്... വിലകുറഞ്ഞ വസ്ത്രമാണെങ്കിലും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വിലയേറിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു. മറാഠിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും സംസാരിക്കാന്‍ അറിയില്ല.



ഭാവി സിനിമകളെക്കുറിച്ചും സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ മൗനമായി തന്‍റെ ഇരിപ്പിടത്തിലെത്തി. പുരസ്ക്കാരം സ്വീകരിക്കാന്‍ ‘ലത ഭഗവാന്‍ കരെ’ എന്ന് പേര് വിളിച്ചപ്പോള്‍ നിറഞ്ഞ കൈയടിയായിരുന്നു. പകപ്പും ആകാംക്ഷയും നിറഞ്ഞ മനസുമായി അവര്‍ പടവുകള്‍ തൊട്ടുതൊഴുത് പുരസ്ക്കാരം സ്വീകരിച്ചു. കണ്ണുകളില്‍ അഭിമാനത്തിളക്കം. സന്തോഷത്തിന്‍റെ ചെറുതുടിപ്പ് ചുണ്ടിലെവിടെയോ ഉണ്ട്. ആ വലിയ വേദിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാന്‍ കഴിയാത്തതിന്‍റെ വ്യഥ മുഖം നിറയെ. അതിഥികള്‍ അഭിനന്ദിച്ചപ്പോള്‍ നന്ദി ചെറുചിരിയിലൊതുക്കി. ആയിരം വാക്കുകളുടെ നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ചിരി.



‌ചടങ്ങിനു ശേഷം ചായ സല്‍ക്കാരത്തിന്‍റെ തിരിക്കിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. ലത കരെയുടെ ജീവിതം അറിയാവുന്ന ചിലര്‍ അവര്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുത്തു. മറ്റു ചിലര്‍ വിസ്മയത്തോടെ നോക്കി കടന്നുപോയി. തിളങ്ങുന്ന വേഷമണിഞ്ഞവര്‍ക്കൊപ്പംനിന്ന് മങ്ങിയ വേഷത്തില്‍ അവര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പോസ് ചെയ്തു. പുരസ്ക്കാര വിതരണച്ചടങ്ങിന്‍റെ തലേന്ന് നടന്‍ വിജയ് സേതുപതി ലതയുടെ അടുത്തുചെന്ന് ആദരവോടെ സെല്‍ഫിയെടുത്തിരുന്നു. തിക്കും തിരക്കുകള്‍ക്കുമിടയില്‍ ലത വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീല പുറംച്ചട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് സൂക്ഷിച്ച പുരസ്ക്കാരം നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്തുപിടിച്ച് അവര്‍ നിന്നു. വഴിതെറ്റിയെത്തിയതു പോലെ. കാര്യമായി ആരോടും ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല. പുഞ്ചരികൊണ്ട് പരമാവധി മറുപടി നല്‍കി.

ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ലത (ചിത്രം: Money SHARMA / AFP)

ആ ഓട്ടം ഭർത്താവിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി...



സിനിമയെ വെല്ലുന്നതാണ് ലതയുടെ ജീവിതം. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ഹൃദയത്തിന് തകരാറാണ്. മകന് സ്ഥിരവരുമാനമില്ല. പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്കാനിങ് പല തവണ മാറ്റിവച്ചു. ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാതെ നട്ടംതിരിയുകയാണ്. മാരത്തണില്‍ ജയിച്ചാല്‍ 5000 രൂപ കിട്ടുമെന്ന് കൂട്ടുകാരി ഗൗരിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓടി പരിചയമൊന്നുമില്ല. പ്രായം 60 ആയി, ചെരിപ്പിടാതെ ജീവിതത്തിന്‍റെ കഠിന വഴികള്‍ താണ്ടിയതിന്‍റെ തഴക്കമുണ്ട്. മുതിര്‍ന്ന പൗരന്മാരുടെ വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താമെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു.



2014ലെ മല്‍സരത്തില്‍ മൂന്നു കിലോ മീറ്റര്‍ ഒാടി. ഒാട്ടത്തിനിടയില്‍ ധരിച്ചിരുന്ന പഴകിയ ചെരുപ്പ് പൊട്ടി. അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നഗ്നപാദയായി ഒാട്ടം തുടര്‍ന്നു. കോട്ടണ്‍ സാരിയുടുത്ത്. കിതയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മുഖം സിരകളെ തീപിടിപ്പിച്ചു. ‘മല്‍സരത്തില്‍ ഒാടാന്‍ അറിയില്ല. ജീവനുവേണ്ടി പോരാടുന്ന ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ മുഖമായിരുന്ന മനസ്സില്‍. എന്തും നേരിടാം എന്ന ചങ്കൂറ്റം മാത്രമായിരുന്നു കൈമുതല്‍. ആളാവാനല്ല അതിജീവിക്കാനാണ് ഒാടിയത്. ഓടി മുന്നേറവേ ആളുകള്‍ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിച്ചു. ഫിനിഷിങ് ലൈനിലേക്ക് എത്തുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മനസ്സ് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കാഴ്ച മറയുന്നതുപോലെ തോന്നി. ഞാന്‍ വിജയിക്കാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് ആളുകളുടെ കയ്യടിയില്‍നിന്ന് മനസിലായി. 5000 രൂപ കിട്ടണമെന്നതു മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അതു നേടാനായി...’ ലത പറഞ്ഞു.



‘എന്‍റെ ജീവന് അവളോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രായത്തില്‍ അവള്‍ക്ക് ഇങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നല്ലോ എന്ന വേദന എനിക്കുണ്ട്. അവളുടെ സ്നേഹത്തിനു നന്ദി’ അന്ന് ഭര്‍ത്താവ് ഭഗവാന്‍ കരെ പറഞ്ഞു. ഏതായാലും ലത ഒാട്ടം അവിടെ നിര്‍ത്തിയില്ല. വിവിധ മാരത്തണുകളില്‍ പങ്കെടുത്തു. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ചികില്‍സയ്ക്ക് പണം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കരിങ്കല്ലും ചെമ്മണ്ണും നിറഞ്ഞ നാട്ടിടവഴികളിലൂടെ തളര്‍ച്ചയില്ലാതെ ഒാടി ലത പരിശീലിച്ചു. മരങ്ങളില്‍ കയറി സ്റ്റാമിന ഉറപ്പാക്കി. പരിശീലനത്തിന് സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത രീതി. പറഞ്ഞുതരാന്‍ ആരുമില്ല. കാലുകള്‍ നീരുകെട്ടി. ചോരവാര്‍ന്നു.



‌ലത സ്പോര്‍ട്സ് വുമണ്‍ ഒാഫ് ദി ഇയര്‍ അവാര്‍ഡിന്‍റെ ഭാഗമായി. അവരുടെ ജീവിതം ബിബിസി വാര്‍ത്തയാക്കി. ഹൈദരാബാദിലെ ഹോട്ടലില്‍വച്ചാണ് സംവിധായകന്‍ നവീന്‍ ദേശ്ബൈന ലതയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത്. ഡോക്യുമെന്‍ററി ചെയ്യാനായിരുന്നു ആദ്യം പരിപാടിയിട്ടത്. ആ ജീവിതത്തിന്‍റെ വലുപ്പം കണ്ട് വലിയ സ്ക്രീനിലേയ്ക്ക് പകര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചു. മറാത്തിയില്‍ അങ്ങിനെ ചിത്രമൊരുങ്ങി.

‌ലതയും ഭര്‍ത്താവും അടക്കം അതേ വ്യക്തികള്‍തന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില്‍. ഒാരോ ഫ്രെയ്മിലും കണ്ണീരും കിതപ്പും വേദനയും രക്തവും സ്വപ്നങ്ങളും. യഥാര്‍ഥ ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പരിശീലനവും. 120 സ്ക്രീനുകളില്‍ ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു. ആളുകളില്‍നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിയത്. തെലുഗുവിലും ഹിന്ദിയിലും ഉടന്‍ ചിത്രമെത്തും. ‘ജീവിതത്തിന്‍റെ കഠിന വഴിയിലെ സന്തോഷ നിമിഷമെന്നാണ്’ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്ക്കാരനേട്ടത്തെ ലത വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ലതയുടെ ഭർത്താവും മരിച്ചു. പക്ഷേ ജീവിതവഴിയിൽ ഇപ്പോഴും ഓട്ടം തുടരുകയാണ് ലത.

English Summary: Story of 68 Year Old Lata Kare Who Ran Marathons Barefoot to Save Her Husband