ലൈംഗികച്ചുവയോടെ സംസാരിക്കും; പൊതുയിടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കാൻ കണ്ടെത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ!

പൊതുവിടത്തിലേക്കു വരുന്ന സ്ത്രീ– അവർ രാഷ്ട്രീയക്കാരിയോ, ചലച്ചിത്ര നടിയോ, എഴുത്തുകാരിയോ, നർത്തകിയോ, ആക്ടിവിസ്റ്റോ ആകട്ടെ – അവർ ഒരു ചാഞ്ഞ മരമാണെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ധരിച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും മുതിർന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ, എഴുത്തുകാരുടെ, ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ പരാമർശങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ. എതിരാളിയെ രാഷ്ട്രീയമായി, ആശയപരമായി നേരിടുന്നതാണ് അന്തസ്സെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാതെയല്ല. മറുവശത്ത് നിൽക്കുന്നത് പുരുഷനാണെങ്കിൽ അഴിമതിയും മറ്റു പലതരം ആരോപണങ്ങളും വരുമ്പോഴും ലിംഗപരമായ യാതൊരു പരാമർശവും ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷേ, എതിർപക്ഷത്ത് ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ധാർമികതകളും അന്തസ്സും പലരും മറക്കുന്നു.

സെക്സിസ്റ്റ് പരാമർശം നടത്തുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാ‍ർ തന്നെയാണ് മുൻപന്തിയിൽ. ഇത്തരത്തിൽ കേട്ട ഏറ്റവും പുതിയ പരാമർശം തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കെ.മുരളീധരൻ നടത്തിയതാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ, മുന്നണി വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് മുൻകാല ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേദിയിൽ ഇടതു മുന്നണി കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ രമ്യ ഹരിദാസിനെ അവഹേളിച്ചതിന് മലയാളി മറുപടി കൊടുത്തത് ബാലറ്റ് പേപ്പറിലൂടെയാണ്.



മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിൽനിന്നു പോലും പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ജോയ്സ് ജോർജ് മോശം പരാമർശം നടത്തിയപ്പോഴും അവിടെ അവഹേളിക്കപ്പെട്ടത് ഒരുകൂട്ടം പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീത്വമാണ്. ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരെ ജി. സുധാകരൻ നടത്തിയ പൂതന പരാമർശവും ഏറെ വിമർശനവിധേയമായി. മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെ വിദ്യാർഥിനി സംഘടനയായ ‘ഹരിത’ തുടങ്ങിവച്ച കലാപവും ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള പ്രത്യക്ഷ വിരൽചൂണ്ടലായിരുന്നു.



ഈയടുത്ത് എംജി സർവകലാശാലാ ക്യാംപസിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ എഐഎസ്എഫ് വനിതാ നേതാവ് ഉന്നയിച്ച പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും സമാന സ്വഭാവം സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നേതാക്കളെ കണ്ടുപഠിച്ച അണികളും പലപ്പോഴും വളരെ മോശം പരാമർശം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നടത്താറുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ ഇവർ നേരിടുന്നത് ആശയപരമായല്ല, മറിച്ച് തികഞ്ഞ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളിലൂടെയാണ്.



രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇത്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുള്ളത്. എഴുത്തുകാരി സുന്ദരിയെങ്കിൽ പുസ്തകം ശ്രദ്ധ നേടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പുലിവാൽ പിടിച്ചത് മലയാളത്തിലെ മുതിർന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. ചലച്ചിത്രരംഗത്തെ സ്ത്രീകളോടാകട്ടെ ഒരുപടി കൂടി കടന്ന മട്ടിലാണ് പ്രതികരണങ്ങൾ. ഷർട്ട് ഇടാതെ ബോക്സർ മാത്രമിട്ട് വരുന്ന നായകന് വേണ്ടി കയ്യടിക്കുന്നവർ നായികയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളം അൽപം കുറഞ്ഞാൽ വഴുവഴുത്ത അശ്ലീലം തുപ്പുകയായി. നടി അനശ്വര രാജനെതിരെ ഇത്തരം ആക്രമണമുണ്ടായപ്പോൾ സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ മാത്രമല്ല, അഹംബോധമുള്ള, പ്രതികരണ ശേഷിയുള്ള സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും തന്നെ രംഗത്തുവന്നു. ‘ഞങ്ങൾക്കും കാലുകളുണ്ട്’ എന്ന ക്യാംപെയ്നിലൂടെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചവരുമുണ്ട് ഒട്ടേറെ.



ഒരു വിവാദമോ കേസോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ത്രീകളാണ് പലർക്കും മുഖ്യ ചർച്ചാവിഷയം. ഒന്നാം പ്രതിയായ പുരുഷന്റെ ശരീരമോ ലൈംഗികതയോ സ്വകാര്യജീവിതമോ ചർച്ചയാകില്ല. പക്ഷേ, കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ത്രീ വിവാഹത്തിന് അണിഞ്ഞ ആഭരണങ്ങളുടെ കണക്ക് മുതൽ അവരുടെ സ്കൂൾ കാലം മുതലുള്ള പുരുഷ സൗഹൃദങ്ങൾ വരെ ചർച്ചയ്ക്കു വിഷയമാകുന്നു. അവരുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കാൻ ആരും തന്നെ ശ്രമിക്കാറില്ല. കേസ് രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ മെറിറ്റല്ല, പകരം പ്രതിയായ സ്ത്രീയുടെ ശരീരവും യൗവനവും സ്വകാര്യതയുമാണ് ചർച്ചയാകുന്നത്.



സ്ത്രീ എന്നാൽ ശരീരം മാത്രമെന്ന അബദ്ധ ധാരണയിൽനിന്നാണ് തരംതാഴ്ന്ന പരാമർശങ്ങളും വൃത്തികെട്ട ഒളിഞ്ഞുനോട്ടങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ കാലമാണിത്. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും വനിതാ ഭരണാധികാരികൾ കടന്നുവരുന്നു. ഏറ്റവും മിടുക്കോടെ ഭരണം നടത്തുന്നു. ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവിടത്തിലെ സ്ത്രീയെ വൃത്തികെട്ട പരാമർശങ്ങളാൽ, സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള അതിരുവിട്ട കടന്നുകയറ്റങ്ങളാൽ അവഹേളിക്കുന്നത്.



