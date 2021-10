വൃദ്ധയെ കൊന്ന് കഷണങ്ങളാക്കി സ്യൂട്ട്കേസിൽ വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു; ഒടുവിൽ ഹെതറിന് മോചനം

അമേരിക്കയെയും ഇൻഡോനേഷ്യയെയും നടുക്കിയ സ്യൂട്ട് കേസ് മർഡർ കേസിൽ പ്രതിയായ യുവതിക്ക് നീണ്ട ആറു വർഷത്തിനു ശേഷം ജാമ്യം. 2015 ൽ 10 വർഷത്തെ ശിക്ഷ ലഭിച്ച് ജയിലിലായിരുന്ന അമേരിക്കക്കാരി ഹെതർ മാക് എന്ന യുവതിക്കാണ് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ആഡംബര ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഹെതർ. കൊലപാതകത്തിനു സഹായിച്ചു എന്ന കുറ്റമാണ് യുവതിയിൽ ചുമത്തപ്പെട്ടത്. പൈശാചിക കൃത്യം നടത്തിയത് അവരുടെ കാമുകനായ ടോമി ഷാഫറായിരുന്നു. 18 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ ലഭിച്ച ടോമി ഇപ്പോഴും ജയിലിൽ തന്നെയാണ്. ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നുള്ള ഷൈല വൈസ് മാക് എന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



62 വയസ്സുള്ള ഷൈലയെ വഴക്കിനിടെ ഫ്രൂട് ബൗൾ കൊണ്ട് ടോമി അടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ഹോട്ടലിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ഷൈല മരിച്ചു എന്നുറപ്പായതോടെ ടോമിയും ഹെതറും കൂടി മൃതദേഹം സ്യൂട്ട്‌കേസിൽ നിറച്ചു. ടാക്‌സിയിൽ കടന്നുകളയാനായിരുന്നു അവരുടെ പദ്ധതി. എന്നാൽ പിന്നീട് മനംമാറ്റമുണ്ടായ ഇരുവരും സ്യൂട്ട്‌കേസ് യാത്രയ്ക്കിടെ വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഷൈലയുടെ തിരോധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം വൈകാതെ പ്രതികളെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഹെതർ അന്നു ഗർഭിണിയായിരുന്നു. എന്നാലും കൊലപാതകത്തിനു സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്ന കുറ്റം അവർക്കു മേൽ ചാർത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 25 വയസ്സാണ് ഹെതറിന്. ജയിലിൽ നല്ല പെരുമാറ്റത്തിന്‌റെ ഉടമയായിരുന്നു അവർ. അതിന്‌റെ പേരിലാണ് 4 വർഷം മുന്നേ അവരുടെ മോചനം സാധ്യമായത്. ഇൻഡോനേഷ്യൻ ജയിലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ മോചനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.



മോചനം ലഭിച്ചു എന്ന വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ ഹെതർ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറയുന്നു. പേടിച്ചും മടിച്ചും അവർ ജയിലിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നത്രേ. എന്നാൽ ജയിൽ അധികൃതർ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു. മനസ്സിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നിറച്ചു. നന്നായി പെരുമാറുന്ന തടവുകാരെ ശിക്ഷാ കാലാവധി തീരുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻഡൊനേഷ്യയിൽ പതിവാണ്. ഇതനുസരിച്ചാണ് ഹെതറിനും മോചനം സാധ്യമായത്. സൺ ഗ്ലാസ് ധരിച്ചുകൊണ്ടു ജയിലിന് പുറത്തെത്തിയ ഹെതർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കാതെ വാഹനത്തിൽ കയറി പോകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് അമേരിക്കയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇമിഗ്രേഷൻ ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അവർ ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയാൻ തയാറായി. ‘ഇൻഡോനേഷ്യ, നന്ദി...’ഹെതർ പറഞ്ഞു.



ശിക്ഷാ കാലാവധിക്കു മുമ്പു തന്നെ മോചനം ലഭിച്ചതിന്‌റെ ഞെട്ടലും സന്തോഷവും അപ്പോഴും അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രകടമായിരുന്നു. ഹെതറിന് എന്ന് അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഇപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ആറു വയസ്സുള്ള മകളെ ഹെതറിനൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലേക്ക് അയയ്ക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. തടവുകാരിയുടെ മകൾ എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മകളുള്ളത്. മകളെ അമേരിക്കയിൽ എത്തിച്ചാൽ മാധ്യമങ്ങൾ വളയും എന്ന പേടിയുണ്ടെന്നും താൻ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹെതർ പറഞ്ഞതായി നേരത്തേ അഭിഭാഷകൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ജയിലിൽ നിന്ന് അവർ മകൾക്ക് വിഡിയോ കാൾ ചെയ്യുമായിരുന്നെന്ന് ജയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ജയിലിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തെപ്പോലെയല്ല ഹെതർ ഇപ്പോഴെന്നും നന്നായി മറിയിട്ടുണ്ടൈന്നും അവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.



നേരത്തേ കോടതിയിൽ നടന്ന വിചാരണയിൽ കൊലപാതകം താൻ ചെയ്തതുതന്നെയാണെന്ന് ടോമി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിരുന്നു. മകൾ ഗർഭിണിയായതിന്‌റെ പേരിൽ ഷൈല താനുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയായിരുന്നെന്നാണ് ടോമി പറയുന്നത്. കറുത്ത വർഗക്കാരനായ തന്നെ ഷൈല അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൂട്ട് ബൗൾ എടുത്ത് അടിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് മരണത്തിൽ കാലശിച്ചത്. സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇൻഡൊനേഷ്യയിലെ ബാലിയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒളിച്ചോടിയെങ്കിലും പൊലീസ് പിന്തുടർന്ന് ദമ്പതികളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

English Summary: US Woman Jailed For Mother's Murder In Bali Released From Prison