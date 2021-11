കൊടുംപട്ടിണി മാറ്റാൻ 9 വയസ്സുകാരിയെ 55 കാരന് വിറ്റ് അച്ഛൻ:  അഫ്ഗാനിലെ പെൺ ജീവിതങ്ങളുടെ ദയനീയ മുഖം

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭരണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തതോടെ രാജ്യത്തെ പെൺജീവിതങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അത്യന്തം ദയനീയമാണെന്ന വാർത്തകളാണ് ദിനംപ്രതി പുറത്തുവരുന്നത്. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ പണത്തിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ. വിദേശ സഹായം എന്ന സാധ്യത പൂർണമായി മങ്ങുന്നതിനുപുറമേ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും ഇല്ലാതെവന്നതോടെ കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി അകറ്റുന്നതിനായാണ് ഇത്തരം ഹൃദയഭേദകമായ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നത്.

ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് 12 വയസ്സുകാരിയായ മകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്ത ഒരു അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ മറ്റൊരു മകളുടെ വിൽപനയും ഉറപ്പിച്ചതായി ഒരു രാജ്യാന്തര മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ബാഗ്ധിസ് പ്രവിശ്യയിൽ യുദ്ധം മൂലം നിരാലംബരായവരെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ഗൃഹനാഥനാണ് എട്ടംഗ കുടുംബത്തിന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ മകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കുറ്റബോധവും ദുഃഖവും താങ്ങാനാവാത്ത നിലയിലാണെങ്കിലും തനിക്ക് മുന്നിൽ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ അച്ഛന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഭൂമിയും അല്പം പണവുമെല്ലാം ചേർത്ത് ഏകദേശം 1,65,000 രൂപയ്ക്കാണ് മകളെ കൈമാറ്റം ചെയ്തത്.



പഠിച്ച് വളർന്ന ശേഷം ഒരു അധ്യാപികയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയ്ക്കാവട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ യാതനകളുടേതാവും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയ വ്യക്തിയ്ക്കൊപ്പം വീടുവിട്ടിറങ്ങേണ്ടി വന്നു. ഇത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മാത്രം കഥയല്ല. കുടുംബം പുലർത്തുന്നതിനായി പെൺമക്കളെ വിൽപ്പനച്ചരക്കാക്കേണ്ടിവരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ എണ്ണം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ദിനംപ്രതി വർധിക്കുകയാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പണം കടം നൽകിയവരാകട്ടെ സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് പണത്തിനു പകരമായി പെൺകുട്ടികളെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.



തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താനുള്ള വഴികൾ അടഞ്ഞതോടെ പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹ കമ്പോളത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ. പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയവരും അല്ലാത്തവരുമായ രാജ്യത്തെ പതിനായിരക്കണക്കിന് പെൺകുട്ടികളാണ് ഭാവിയെന്തെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാവാത്ത ദയനീയാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്.



