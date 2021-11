ഈ വർഷം ജൂലൈയിലാണ് ആന്ധ്രക്കാരിയായ സിരിഷ ബാന്ദ്‌ല എന്ന യുവതി ബഹിരാകാശത്തേക്കു പറക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരിയായി മാറിയത്. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്ന 6 പേരിൽ ഒരാളായിരുന്നു എയറനോട്ടിക്കൽ എന്‍ജിനീയറായ സിരിഷ ബാന്ദ്‌ല. ‘ബഹിരാകാശത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യമായി തോന്നിയത് ഇന്ത്യയും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടെന്നാണ്. ’– ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കു ശേഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ സിരിഷ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ‘വോഗ്’ മാഗസിന്റെ കവർചിത്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സിരിഷ.



ആൺകുട്ടികളാണ് മിക്കപ്പോഴും ബഹിരാകാശ പഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പൊതുവെ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മേഖലയിലെത്തുന്നത് കുറവാണ്. കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും സിരിഷ പറയുന്നു. ‘വനിതകൾക്ക് അപ്രാപ്യമായതായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികള്‍ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം.’– സിരിഷ ബാന്ദ്‌ല പറയുന്നു.



പെൺകുട്ടികളെ നിറമുള്ള സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും വോഗ് മാസികയ്ക്കു നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. അസാധ്യമായ വഴികളിലൂടെ കൈപിടിച്ചു നടത്താൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയുണ്ടാകണം. അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കി നൽകാനും സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചു നടത്താനും ഒരു വഴികാട്ടിയുണ്ടായിരിക്കണം. പെൺകുട്ടികൾ നിറമുള്ള സ്വപ്നം കണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കണം.’– സിരിഷ വ്യക്തമാക്കി. നിരവധി പേരാണ് സിരിഷയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി എത്തിയത്. ‘ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളിൽ സിരിഷയെ പോലെയുള്ളവരെ കാണുന്നത് അതിയായ സന്തോഷം നൽകുന്നു.’– എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ.



കൽപന ചൗളയാണ് തന്റെ റോൾ മോഡലെന്നും സിരിഷ പറഞ്ഞു. കൽപന മരിക്കുമ്പോൾ 15 വയസ്സായിരുന്നു സിരിഷയുടെ പ്രായം. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ബഹിരാകാശ യാത്രികയാകുക എന്നതായിതുന്നു സിരിഷയുടെ സ്വപ്നം. യുഎസിലെ പർഡ്യൂ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എൻജിനീറയിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടി. ജോർജ് ടൗൺ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എംബിഎയും കരസ്ഥമാക്കി. വെര്‍ജിന്‍ ഗലാക്റ്റിക് മേധാവി റിച്ചഡ് ബ്രാന്‍സന്റെ സംഘത്തിലായിരുന്നു സിരിഷ ബാന്ദ്‌ല ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2015ലാണ് വെർജിൻ ഗലാക്റ്റിക്കിൽ ചേർന്നത്.

English Summary: Sirisha Bandla, Second India-born Woman to Jet Off to Space, Graces Vogue Cover