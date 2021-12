‘വിടുവായിത്തം പറയുന്നതിനു മുൻപ് നന്നായി ആലോചിക്കണം’, കങ്കണയ്ക്കു നേരെ പ്രതിഷേധവുമായി സ്ത്രീ- വിഡിയോ

ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളില്‍ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിക്കുന്ന താരമാണ് കങ്കണ റനൗട്ട്. പല പ്രതികരണങ്ങളുടെയും പേരിൽ കങ്കണയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. പഞ്ചാബിലെ വഴിയോരത്തിൽ ജനങ്ങൾ തന്റെ കാർ തടയുന്നതിന്റെ വിഡിയോ അടുത്തിടെ കങ്കണ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. കങ്കണ തിരികെ പോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് ജനക്കൂട്ടം മുഴക്കിയത്.



‘ഞാൻ പഞ്ചാബിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഒരു ജനക്കൂട്ടം എന്റെ കാർ ആക്രമിച്ചു. അവർ പറയുന്നത് കർഷകരാണെന്നാണ്.’– വിഡിയോ പങ്കുവച്ചു കൊണ്ട് കങ്കണ കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു കങ്കണ. ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മറ്റൊരു വിഡിയോയിലൂടെ കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി. ‘ അവർ സ്വയം പറയുന്നത് കർഷകരാണെന്നാണ്. അവർ എന്നെ ആക്രമിച്ചു. മോശമായി പെരുമാറി, കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ആൾകൂട്ട ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പരസ്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. ’– കങ്കണ പറഞ്ഞു.

അവിശ്വസനീയമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി. ‘അവിടെ ധാരാളം പൊലീസുദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, എന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞുവച്ചു. എന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ചില്ല. ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരിയാണോ?അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയാണോ? ഇതെന്ത് സ്വഭാവമാണ്? വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല.’– കങ്കണ പറയുന്നു. തന്റെ പേര് ചിലരുടെ വ്യക്തിപരമായ താത്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചിലരാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആശയങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ചേർക്കാൻ നടക്കുന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കാനാകില്ലെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകളടക്കമുള്ളവരാണ് കങ്കണയുടെ കാറിനു ചുറ്റിലും പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൈപിടിച്ച് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും കങ്കണ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനു മുൻപ് ആലോചിച്ചിക്കണം, വിടുവായിത്തം പറയരുതെന്നായിരുന്നുകൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ കങ്കണയോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കർഷകരെ കുറിച്ച് മോശമായി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഷഹീൻബാദിലെ പ്രതിഷേധക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞതെന്നുമായിരുന്നു കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം. ഇപ്പോൾ സുരക്ഷിതയാണെന്നും പഞ്ചാബ് പൊലീസിനോടും സിആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നന്ദിയുണ്ടെന്നും കങ്കണ വ്യക്തമാക്കി.

