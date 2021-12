കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ 130 മുറിവുകൾ; വളർത്തമ്മയുടെ കൊടുംക്രൂരത; അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കിയ കേസെന്ന് ജഡ്ജി

മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ ഒരു കൊലക്കേസിൽ 32 വയസ്സുകാരി എമ്മ ടസ്റ്റിന് 29 വർഷത്തെ തടവുശിക്ഷ വിധിച്ച് ബ്രിട്ടനിലെ കോടതി. കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന എമ്മയുടെ ഭർത്താവ് 29 വയസ്സുകാരൻ തോമസ് ഹഗ്‌സിന് 21 വർഷത്തെ തടവും ലഭിച്ചു. ഇരുവരും കൂടി സങ്കൽപിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ക്രൂരതകൾക്കൊടുവിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആറ് വയസ്സു മാത്രമുള്ള വളർത്തുമകൻ ആർതർ ഹഗ്‌സിനെ. കൊലപാതകത്തേക്കാൾ അതിനു മുൻപ് നടത്തിയ ക്രൂരതകളാണ് ഇത്ര വലിയ ശിക്ഷ ഇരുവർക്കും സമ്മാനിച്ചത്. ദിവസങ്ങളോളം കുട്ടിയെ പട്ടിണിക്കിടുകയും മർദിക്കുകയും വിഷം കൊടുത്ത് ദുർബലനാക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് കൊലപാതകം നടപ്പാക്കിയത്.



നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരോ കാര്യവും സങ്കൽപിക്കാൻ പോലും ആവാത്തതാണ്. സത്യം ഒരിക്കലും പറയാതെ നിരന്തരം നിങ്ങൾ കള്ളം പറഞ്ഞു. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കരുതാത്തതും- ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് വാൾ ദമ്പതികൾക്കു ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

താൻ ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുന്നതും വിഷമിപ്പിക്കുന്നതുമായ കേസാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 8 ആഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന വിചാരണയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് ദമ്പതികൾക്കു ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ദിവസം 14 മണിക്കൂർ വരെ കൂട്ടിയെ മുറിയിൽ ഏകനായി നിർത്തുന്ന ക്രൂരത പോലും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരണയ്ക്കിടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വിധി കേൾക്കാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് കോടതിമുറിയിലേക്കു പോലും വരാതിരുന്ന എമ്മ ഏതു തരത്തിലുള്ള കള്ളവും പറയാൻ മടിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണെന്നും കുറ്റം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ മറ്റാരെയും ബലി കൊടുക്കാൻ മടിക്കാത്തയാളാണെന്നും കൂടി അഭിഭാഷകർ പറയുകയുണ്ടായി.

ആറു വയസ്സുള്ള വളർത്തുമകനെ എമ്മ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള രണ്ടു കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ സന്തോഷത്തോടെ, സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ കേസിനുണ്ട്.

ആദ്യകാലത്ത് പിതാവ് ഹഗ്‌സിന് കുട്ടിയോട് സനേഹവും താൽപര്യവുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, എമ്മയോടുള്ള സ്‌നേഹം അയാളുടെ എല്ലാ മൃദുല വികാരങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 16 നാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും തലയിൽ ഇടിക്കുകയും ചെയ്താണ് അന്ന് എമ്മ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മരണത്തിനു മുമ്പുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ പല തവണ കുട്ടിക്ക് എമ്മ ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തുകൊടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടി അദ്ഭുതകരമായി അവയെ അതിജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സോഡിയത്തിന്റെ അളവ് യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതിലും അധികമായിരുന്നു. 130 മുറിവുകളാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആശുപത്രി അധികൃതർ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ലോക്ഡൗൺ സമയത്താണ് തോമസ് ഹഗ്‌സ് മകനുമൊത്ത് എമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അന്നുമുതൽ കുട്ടി ക്രൂരതകൾക്ക് വിധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരണം നടക്കുന്നതിനു രണ്ടു മാസം മുൻപ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എമ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്കും വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്നതൊന്നും ശരിയായി കണ്ടെത്താനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ കേസിൽ ദമ്പതികളെ ജയിലിൽ ഇടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നീതി നടപ്പാക്കാനാവൂ എന്നും ശിക്ഷ വിധിച്ചുകൊണ്ട് ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ക്രൂരത കാണിച്ച ദമ്പതികൾ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

ക്രൂരതകൾക്കു വിധേയനാകുന്നതിനു മുൻപു വരെ മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നന്നായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഹഗ്‌സ്. ബിർമിങ്ഹാം സിറ്റി ഫുട്‌ബോൾ ടീമിനെ പിന്തുണച്ചിരുന്നു കുട്ടി. അടുത്ത കളിയുടെ ആറാം മിനിറ്റിൽ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് കളി നിർത്തി ടീമംഗങ്ങൾ ഹഗ്‌സിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുമെന്ന് ടീം അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

