‘നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് വരട്ടെ?’, പോപ്പ് താരത്തോട് ചോദ്യം; കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടി

ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ബർബഡോസ് എന്ന രാജ്യം ദേശീയ നായികയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ഗായികയെയാണ്. ആൾക്കൂട്ടത്തെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന പോപ് ഗായിക റിയന്നയെ. രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന ചടങ്ങിലും റിയാന്ന അതിഥിയായി എത്തിയിരുന്നു. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന സിൽക് ഗൗൺ ആയിരുന്നു വേഷം. ചടങ്ങിൽ ഏറ്റവുമധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതും ഗായിക തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട അടിമത്വത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപന നിമിഷത്തിൽ വീരനായികയായി വാഴ്ത്തപ്പെടുക എന്ന അപൂർവ നിയോഗമാണ് ഗായികയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. അപൂർവം ചിലർക്കു മാത്രം ലഭിച്ച അവസരം. അതും ഒരു വനിതാ ഗായികയ്ക്ക്. ബാർബഡോസിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രഖ്യാപനം ആഘോഷം ഇപ്പോഴും പ്രധാന ചർച്ച തന്നെയാണ്.



എന്നാൽ, റിയന്നയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മറ്റൊരു ചർച്ചയും ചൂടുപിടിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ഗായികയുടെ വയറാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ ചർച്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഗായിക ഗർഭിണിയാണെന്നും വയർ വീർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് പുതിയ സംസാരം. പ്രശസ്തരും സാധാരണക്കാരുമായ പലരും ഈ ചർച്ച ഏറ്റെടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് റിയാന്ന തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ആരാധികയുടെ ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് ഗായിക താൻ ഗർഭിണിയാണെന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജെൻ എന്ന ആരാധികയാണ് ചോദ്യം തൊടുത്തത്. പെട്ടെന്നുതന്നെ അവർക്ക് കുറിക്കുകൊള്ളുന്ന മറുപടിയും ലഭിച്ചു. താങ്കളുടെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഞാനും എത്തിക്കോട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ അതീവ സുന്ദരിമാരായിരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്- ഇതായിരുന്നു ജെൻ അയച്ച സന്ദേശം.

എന്റെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കു വരേണ്ടിവരില്ല. എനിക്കു നിങ്ങളുടെ സ്‌നേഹം മാത്രം മതി- എന്നായിരുന്നു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റിയാന്നയുടെ മറുപടി.കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ ഗായിക ഭാവി പരിപാടികളെക്കുറിച്ചു തുറന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതും കൂടിയാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചത്.10 വർഷത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. 10 വർഷമോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് 42 വയസ്സായിരിക്കും. എനിക്ക് നല്ല പ്രായമായിട്ടുണ്ടാവും. കുട്ടികളും. ഒരുപക്ഷേ മൂന്നോ നാലോ പേർ- ഇതായിരുന്നു ഗായികയുടെ മറുപടി. തനിക്ക് ഒരു പങ്കാളി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽപ്പോലും കുട്ടികളുടെ അമ്മ ആകുമെന്നും റിയാന്ന ഉറപ്പു പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ഉത്തരം ഓർമയിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയറിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതും. എന്നാൽ ഗായികയുടെ കുറിക്കു കൊള്ളുന്ന മറുപടി വന്നതോടെ, എല്ലാ പ്രചാരണവും ഇല്ലാതായിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Rihanna shuts down pregnancy rumours like a boss. Read her savage DM to a fan