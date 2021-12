അശ്ലീല വിഡിയോ അയച്ച യുവാവിനെ കൊണ്ട് വിഡിയോയിലൂടെ മാപ്പു പറയിച്ച് യുവതി; കയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ

സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന കാലത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സൈബർ ഇടങ്ങളിലും ഈ പ്രവണതകൾക്കു കുറവില്ല. സ്ത്രീകളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും വിഡിയോകളും അയക്കുന്ന മനോരോഗികൾ ഏറെയാണ്. അത്തരക്കാർക്ക് ശക്തമായ താക്കീതു നൽകുകയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്ററായ ആഞ്ചൽ അഗർവാളാണ് അശ്ലീല വിഡിയോ ആയച്ച യുവാവിനെ പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിച്ചത്.

സ്വയംഭോഗം ചെയ്യുന്നതിന്റെ വിഡിയോയാണ് യുവാവ് ആഞ്ചലിന് അയച്ചത്. സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടുകൾ അടക്കം ആഞ്ചൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. സന്ദേശങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഒരു ഫോളോവർ ഇത് സൈബർ സെല്ലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് സൈബർ സെൽ അധികൃതർ ആഞ്ചലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഉടൻ ഇയാൾ മാപ്പ് അപേക്ഷയുമായി എത്തി. എന്നാൽ ഇയാൾ വിഡിയോയിലൂടെ തന്നെ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആഞ്ചല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇയാൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ആഞ്ചല്‍ പറഞ്ഞു.

സൈബർ സെൽ അധികൃതർ യുവാവുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടും ആഞ്ചൽ പങ്കുവച്ചു. ആഞ്ചലിനോട് ക്ഷമചോദിച്ച് കത്തെഴുതണമെന്നാണ് സൈബർ സെൽ യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അല്ലാത്തപക്ഷം നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും സൈബർ സെൽ അധികൃതർ താക്കീതു നൽകുന്നുണ്ട്. താൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും ഇനി ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ലെന്നും യുവാവ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അയാൾ തന്നോട് വിഡിയോയിലൂടെ മാപ്പപേക്ഷ നടത്തണമെന്ന് ആഞ്ചൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഓഡിയോയിലൂടെ അയാൾ മാപ്പു പറയുമെന്ന് സൈബർസെൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചപ്പോള്‍ വിഡിയോയിലൂടെ മാപ്പു പറയണമെന്നാണ് ആഞ്ചൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടർന്നാണ് യുവാവ് മാസ്ക് ധരിച്ചെങ്കിലും മാപ്പു പറയാൻ തയാറായത്. നിരവധി പേരാണ് ആഞ്ചലിന്റെ പ്രവർത്തിയെ പ്രകീർത്തിച്ചത്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Comedian and content creator Aanchal Agrawal was a recent victim of online harassment.