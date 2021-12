കോവിഡ് കാലത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ആഘോഷം; മാപ്പു പറഞ്ഞ് സന മാരിൻ

കോവിഡ് ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ രാത്രി വൈകുവോളം പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് രാജ്യത്തോടു മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഫിൻലാൻഡ് പ്രധാനമന്ത്രി സന മാരിൻ. വാരാന്ത്യത്തിൽ ഉല്ലാസകേന്ദ്രത്തിൽ കുടുംബത്തിനും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഒപ്പം ആഘോഷമാക്കിയതിനാണ് 36 വയസ്സുകാരിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷമ ചോദിച്ചത്. തന്റെ പ്രവർത്തി ആരും അനുകരിക്കരുതെന്നും സംഭവിച്ചത് തെറ്റാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



പാർട്ടി കഴിഞ്ഞു മണിക്കൂറുകൾക്കകം വിദേശകാര്യ മന്ത്രി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്തു. ഭർത്താവിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കാതെ കറങ്ങിയതും ഷോപ്പിങ് നടത്തിയതും നിശാ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്തതും സന ഏറ്റുപറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ സമ്പർക്കം ഉള്ള വ്യക്തി പോസിറ്റീവ് ആയാലും താൻ ഐസൊലേഷനിൽ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് പറഞ്ഞെന്നും സന പറയുന്നു.

‘കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഞാൻ. തെറ്റായ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കരുതായിരുന്നു. എന്നാൽ തെറ്റു പറ്റിപ്പോയി. ആവർത്തിക്കില്ല.’ - സന പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വിമർശിച്ചിരുന്നു. യൂറോപ്പിൽ കോവിഡ് അധികം നാശം വരുത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഫിൻലാൻഡ്. ഇതുവരെ 1384 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 2019ൽ അധികാരത്തിലേറുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു സന മാരിൻ.

English Summary: Finnish PM apologises for staying out clubbing despite Covid exposure