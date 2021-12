ഇന്ത്യൻ വംശജയായ കമല ഹാരിസ് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായതിനു പിന്നാലെ, ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ മറ്റൊരു നേട്ടം കൂടി അമേരിക്കയിൽ. ഇതാദ്യമായി ഇന്ത്യൻ വംശജയായ യുവതി പെനിസിൽവാനിയ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി പ്രസിഡന്റായിരിക്കുന്നു. വിശാഖപ്പട്ടണത്തു ജനിച്ച നീലി ബെന്ദാപുഡിയാണ് നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ വെള്ളക്കാരിയല്ലാത്ത ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് നീലി. 1986 ലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു വണ്ടി അവർ അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത്. കെഞ്ചുക്കി സംസ്ഥാനത്തെ ലൂയിവിൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിലവിൽ മാർക്കറ്റിങ് വിഭാഗത്തിൽ പ്രഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. പെൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് ട്രസ്റ്റികളുടെ യോഗത്തിൽ നീലിയെ ഏകകണ്ഠമായി ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. സർവകലാശാലയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവർ വാർത്ത അഭിമാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.



അടുത്ത വർഷം വസന്തകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലായിരിക്കും നീലി അധികാരമേറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുക. മാർക്കറ്റിങ്ങിലും ഉപഭോക്തൃ പെരുമാറ്റ രീതികളിലും ഒട്ടേറെ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള അവർ അമേരിക്കിയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ആധികാരിക ശബ്ദം കൂടിയാണ്. മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ അനുഭവസമ്പത്താണ് ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത്. വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ ബോർഡുകളിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള അവർ ഇതിനോടകം തന്റെ നേതൃത്വശേഷിയും പാണ്ഡിത്യവും തർക്കങ്ങളില്ലാതെ തെളിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള സർവകലാശാലയാണ് പെൻസിൽവാനിയയിലേത്. എന്റെ നിയമനം സന്തോഷത്തോടെയാണു കാണുന്നത്. ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും വേണ്ടി. പഠന നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്- നീലി പറഞ്ഞു. 275 കോഴ്‌സുകളിൽ ബിരുദം നൽകുന്നുണ്ട് പെൻസിൽവാനിയ സർവകലാശാല. 7 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ.

പെൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ് അധികാരികൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ അവർ തന്റെ കഴിവിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സർവകലാശാലയുടെ കീർത്തി ലോകമെങ്ങും എത്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ക്യാംപസുകളെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

പെൻ സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡിൽ 30 വർഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എറിക് ജെ. ബാരണു പകരമായാണ് നീലി അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്.

ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും ബിരുദം നേടിയാണ് നീലി തന്റെ കരിയറിനു തുടക്കമിട്ടത്. ആന്ധ്ര യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നു ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷനിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ ശേഷമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ കുടിയേറ്റം.

ഒഹിയോ സ്‌റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ഡോ. വെങ്കട് ബെന്ദാപുഡിയാണ് ഭർത്താവ്.

