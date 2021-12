11 വയസ്സു മുതൽ അശ്ലീല വിഡിയോകൾക്ക് അടിമ; മാനസികമായി തകർന്നു: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പോപ്പ് താരം

സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു തുറന്നു പറയാൻ പലപ്പോഴും താരങ്ങൾ തയ്യാറാകാറുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രശസ്ത പോപ് ഗായിക ബില്ലി എയ്‌ലിഷ് ആണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പോണോഗ്രാഫിക്ക് അടിമയായതിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഒരു റേഡിയോ ഷോയിലായിരുന്നു താരത്തന്റെ പ്രതികരണം. സ്ഥിരമായി പോൺ വിഡിയോകൾ കണ്ടത് തന്നെ ആകെ തകർത്തതായും ബില്ലി പറയുന്നു. തനിക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായതായും ബില്ലി എയ്‌ലിഷ് പറയുന്നു. പതിനൊന്നു വയസ്സു മുതൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നതായും ബില്ലി വ്യക്തമാക്കി.



‘ അശ്ലീലം എന്നത് അപമാനമായി തന്നെ കാണുന്നു. സത്യസന്ധമായി പറയട്ടെ. ഞാൻ ധാരാളം പോൺ വിഡിയോകൾ കണ്ടിരുന്നു. പതിനൊന്നു വയസ്സു മുതൽ അശ്ലീല വിഡിയോ കണ്ടു. അതിവൈകൃതമായ ചില ലൈംഗിക വിഡിയോകൾ കണ്ടതിലൂടെ എനിക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ചിന്തകളെ ബാധിച്ചു. ’– ബില്ലി എയ്‌ലിഷ് പറയുന്നു. ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ ധാരണ മാറ്റി എന്നു മാത്രമല്ല. നെഗറ്റിവായാണ് ഈ വിഡിയോകൾ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി.

‘നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എന്താണ് ശരിയായ രീതി എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളോടാണ് ‘No’ പറയേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിരുന്നില്ല. ഈ രീതികളാണ് എന്നെ ആകർഷിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു. ’– ബില്ലി പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആഗസ്റ്റിൽ തനിക്ക് കോവിഡ്–19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായും ബില്ലി ഐലിഷ് അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു. വാക്സിൻ എടുത്തതിനാലാണ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തനിക്ക് സാധിച്ചതെന്നും ബില്ലി എയ്‌ലിഷ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Billie Eilish started watching porn when she was 11. It destroyed my brain, she says