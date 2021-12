‘ജീവിതത്തിൽ മനോഹരമായ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചു’, ആരാധകരോട് മനസ്സു തുറന്ന് പ്രിയങ്ക

ആരാധകർക്ക് അറിയേണ്ടതെല്ലാം തുറന്നു ചോദിക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം പ്രിയങ്ക ചോപ്ര. പ്രിയങ്കയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ ‘ദ മാട്രിക്സ് റിസ്സറക്ഷൻസി’ന്റെ പ്രൊമോഷൻസിന്റെ ഭാഗമായാണ് 'ആസ്ക്‌ മീ എനിതിങ്ങ്' എന്ന ചോദ്യോത്തര വേള സംഘടിപ്പിച്ചത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു രസകരമായ മറുപടികൾ നൽകിയ നടിയുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.



ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കി കിടന്നുറങ്ങണം. മനോഹരമായ ചിലതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ചില നല്ലകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായി എന്ന സന്തോഷത്തോടെ ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോകണം. ക്ഷീണം തീർത്ത് പിറ്റേന്നു വൈകി ഉണരണം. പിന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട നായ്ക്കുട്ടികൾകൊപ്പം ബെഡ്റൂമിലിരുന്ന് ഉച്ചഭക്ഷണം. ശേഷം വിശാലമായ കുളി. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പമുള്ള സായാഹ്ന സവാരിക്കൊടുവിൽ നീന്തൽക്കുളത്തിൽ ചെലവിടുന്ന രാത്രി നിമിഷങ്ങളും.’– പെർഫെക്ട് ഡേ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രിയങ്കയുടെ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു

ഇഷ്ടഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റിയും താരം മനസ്സു തുറന്നു. സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ബിരിയാണി കഴിക്കുകയായിരുന്ന താരം ബിരിയാണി തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണെന്നു പറയുന്നു. ഏഷ്യൻ ഭക്ഷണമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. തായ്, ഇന്ത്യൻ, വിയറ്റ്നാമീസ്, ചൈനീസ്, കൊറിയൻ പാചകരീതികളും വിഭവങ്ങളുമാണ് എല്ലായ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുക്കാറുള്ളത്. മധുരത്തേക്കാൾ എരിവുള്ളവയോടാണ് തന്റെ ചായ്‌വെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ബർഗറുകൾ, പിസ്സ, ടോസ്സ്റ്റ്, റൊട്ടി എന്നിവയും പ്രിയമാണ്.

താരത്തിന്റെ ഇഷ്ട ഹോബികൾ എന്തൊക്കെയാന്നുള്ള ചോദ്യവുമുണ്ടായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ. ടിവി കാണാനും സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കാനുമാണ് ഒഴിവുസമയം കൂടുതലായും ചെലവഴിക്കുക. എഴുതുന്നതും പാട്ട് കേൾക്കുന്നതും ഭക്ഷണം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നതും സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. വായിക്കാനും ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രിയങ്ക, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വായിച്ച ഖാലിദ് ഹൊസൈനിയുടെ തൗസൻഡ് സ്‌പ്ലെൻഡിഡ് സൺസ്’ ആണ് തന്റെ ഇഷ്ടപുസ്തകമെന്നും പറയുന്നു. ഹൈകിങ്ങ് ആണ് ചെയ്യാനും ശീലമാക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം.

'ആസ്ക്‌ മീ എനിതിങ്ങി'നു ശേഷം പ്രമോഷന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ സിനിമയിലെ തന്റെ സഹ താരങ്ങളായ കീനു റീവ്സ്, നീൽ പാട്രിക്ക് ഹാരിസ് എന്നിവർക്കൊപ്പമുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടിലും പങ്കെടുത്താണ് പ്രിയങ്ക മടങ്ങിയത്.

