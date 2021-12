നാലു വർഷം മൂന്നു പേർ നിരന്തരം ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു; ഗത്യന്തരമില്ലാതെ യുവതി പരാതിയുമായി പൊലീസിൽ

സിനിമയിൽ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 25കാരിയായ മോഡലിനെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു. പൂനെയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ മൂന്നു പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഹദാപ്സര്‍ സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായത്. സിനിമാ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി.



കേസിലെ പ്രതികൾ യുവതിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തിയിരുന്നു. 10ലക്ഷം രൂപ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നും ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ് 6.41 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനോടകം തന്നെ ഇവർ യുവതിയിൽ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തു. ജൂലൈ 2017 മുതൽ ജൂലൈ 2021 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് കുറ്റകൃത്യം നടന്നത്.

കുറ്റക്കാരയവർക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിിവസമാണ് യുവതി പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടത്. നടിയാകണമെന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ആഗ്രഹമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഷോര്‍ട്ട് ഫിലിമുകകളിൽ അഭിനയിച്ച യുവതി നിരവധി പരസ്യ ഏജൻസികളുടെ മോഡൽ കൂടിയാണ്. ഷോട്ട്ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സിനിമാ നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്.

പൊലീസ് തയ്യാറാക്കിയ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: ‘അയാൾ സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞ് യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ രഹസ്യമായി കാണുകയും ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും യുവതിയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.’– എഫ്ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Three booked for sexually exploiting model in Pune