ഈ ദുശ്ശീലം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല: വ്യക്തിജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് പൂജ ഭട്ട്

ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരുകാലത്തും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സന്തോഷവതിയാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രശസ്ത താരം പൂജ ഭട്ട്. അതിനു കാരണവും അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ കൂടെക്കൂടിയ ദുശ്ശീലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ലോകത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാനായതെന്ന് പൂജ പറയുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പല തരം അസ്വസ്ഥതകളുണ്ടാക്കിയ മദ്യപാനത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെയാണ് താൻ യഥാർഥ സന്തോഷം അറിഞ്ഞതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തോളമായി മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൂജ പറയുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിനൊപ്പം തന്റ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് ചിത്രവും പൂജ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.



‘മദ്യമില്ലാതെതന്നെ ഞാൻ ആകർഷകയായിരിക്കുന്നില്ലേ. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി മദ്യപിച്ചിട്ടേയില്ല. നന്ദി. വിനയം. സ്വാതന്ത്ര്യം.’ പൂജ ഭട്ട് കുറിച്ചു. സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും ഇമോജികളും നടി ഇതിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മദ്യപാനം ഇല്ലാത്ത ജീവിതം ഗംഭീരവും മഹത്തരവുമാണെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഏതാനും ഹാഷ്ടാഗുകളും നടി സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖരടക്കം പലരും പൂജയുടെ കുറിപ്പിനു താഴെ കമന്റുകളുമായി എത്തി. പൂജയുടെത് മികച്ച തീരുമാനം എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റ്.

അടുത്തിടെ കനേഡിയൻ എഴുത്തുകാരി ലൂയി പെന്നിയുടെ ചില വാചകങ്ങളും നടി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ‘മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക ഭീരുക്കളുടെ സ്വഭാവമല്ല. മദ്യപിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച് പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ മദ്യമില്ലാത്ത വഴിയിൽ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ സത്യസന്ധത വേണം. ധൈര്യവും വേണം. മദ്യപാനം നിർത്തുക എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ജീവിതത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ തന്നെ ഭയത്തെയും ആശങ്കകളെയും നേരിടണം. അസാധാരണ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിലേ അതിനു കഴിയൂ.’– എന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാക്കുകൾ.

നേരത്തേ പലപ്പോഴും മദ്യപാനം നിർത്താൻ താൻ ശ്രമിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നടി തുറന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യം നിർത്തി മൂന്നു വർഷമായപ്പോഴും അവർ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സന്തോഷം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. മദ്യം നിർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ആദ്യമൊക്കെ തന്നെ പലരും കളിയാക്കിയെന്നു സമ്മതിച്ച നടി പിന്നീട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്നും സക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.മദ്യം നിർത്തിയ ഓരോ ദിവസവും താൻ സന്തോഷത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്ന് നടി പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും അവർ പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. അത് തന്നെത്തന്നെ വിശ്വസിപ്പിക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം നേടാനുമുള്ള മാർഗവുമായിരുന്നു. ഏതായാലും വർഷങ്ങൾ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ പൂജയ്ക്ക് കഴിയുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. വേണമെന്നുവച്ചാൽ മദ്യപാനം ആർക്കും നിർത്താവുന്നതേയുള്ളൂ എന്ന പാഠം കൂടിയാണ് പൂജ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

