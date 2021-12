ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാസ്ക് മാറ്റി; വൃദ്ധനെ മുഖത്തടിച്ച് യുവതി; വൈറലായി വിഡിയോ

കോവിഡ് കാലത്ത് പലതരത്തിലുള്ള വിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അക്കൂട്ടത്തിൽ അടുത്തിടെ എത്തിയ ഒരു വിഡിയോ. വിമാനത്തിനകത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നെറ്റിസന്‍സിനെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച വൃദ്ധനെ അടിക്കുന്ന യുവതിയുടെ വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. എന്നാൽ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ യുവതിയും മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.



‘ആരാണ് നിങ്ങളോട് മാസ്ക് മുഖത്തു നിന്നു മാറ്റാൻ പറഞ്ഞത്?’ എന്നാണ് വൃദ്ധനോട് യുവതിയുടെ രോഷത്തോടെയുള്ള ചോദ്യം. ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായാണ് മാസ്ക് മാറ്റിയതെന്ന് വൃദ്ധൻ യുവതിയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യുവതിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടർന്നു. നിങ്ങളോട് ആരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നായിരുന്നു യുവതിയുടെ ചോദ്യം. തുടർന്ന് ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കം ഉണ്ടായി.

ഇത്രയും മോശമായി നിങ്ങൾ സംസാരിക്കരുതെന്ന് യുവതി വൃദ്ധനോട് പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. ഇതോടെ സീറ്റിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ വൃദ്ധൻ നാശം എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. വിമാനത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഇരുവരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ‘ഇരിക്കൂ കരൻ. നിനക്ക് ലജ്ജയില്ലേ. നീ ദൈവദൂതനല്ലല്ലോ’. എന്ന് വൃദ്ധൻ ചോദിച്ചു. ഇത് ചുറ്റിലുമുള്ളവരിൽ ചിരി പടർത്തി. പ്രകോപിതയായ യുവതി വൃദ്ധനെ മർദിച്ചു. ഒടുവിൽ ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലാന്റയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പൊലീസെത്തി യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

English Summary: Woman arrested for assaulting elderly man on flight eating without mask