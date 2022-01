ജനസംഖ്യാ വർധനയല്ല, ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് ചൈന; ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി രാജ്യം

ഒരിക്കൽ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു ചൈനയുടെ ആശങ്കയെങ്കിൽ ഇന്ന് ജനസംഖ്യയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനെച്ചൊല്ലി ഉൽകണ്ഠപ്പെടുകയാണ് രാജ്യം. ജനസംഖ്യാ വർധനവിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ നടപടികൾ എടുത്തിട്ടും 2021 ൽ ആറു പതിറ്റാണ്ടിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചയാണ് ചൈനയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മരണനിരക്കിനേക്കാൾ അൽപം കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ആശ്വസിക്കാമെങ്കിലും ഭരണാധികാരികളെ വിഷമിപ്പിച്ചും രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയിൽ കരിനിഴൽ പടർത്തിയും ജനസംഖ്യാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2021 ൽ 10.62 ദശലക്ഷം കുട്ടികളാണു ചൈനയിൽ ജനിച്ചത്. ആയിരം പേരെ എടുത്താൽ ശരാശരി 7.52 ശതമാനം മാത്രം. ഇതേ കാലത്ത് രാജ്യത്ത് 10.14 ദശലക്ഷം പേരാണു മരിച്ചത്. മരണനിരക്ക് 7.18 ശതമാനം. 0.34 ശതമാനം മാത്രമാണ് ജനന-മരണ നിരക്കുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

1960 നു ശേഷം ഇതാദ്യമാണ് ജനനനിരക്ക് ഇത്രയധികം കുറയുന്നത്. 2000 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള കാലത്ത് 0.57 ശതമാനമായിരുന്നു ജനസംഖ്യാ വളർച്ച. എന്നാൽ അടുത്ത 10 വർഷമായപ്പോഴേക്കും ഇത് 0.53 ആയി കുറയുകയാണുണ്ടായത്. ജനനനിരക്കിലുള്ള കുറവാണ് രാജ്യം നിലവിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. ഇങ്ങനെപോയാൽ മരണനിരക്കിനേക്കാളും ജനന നിരക്ക് കുറയുന്ന അദ്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിനും അടുത്ത വർഷത്തോടെ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചേക്കാം. അതോടെ പ്രായമേറിയവരുടെ എണ്ണവും കൂടാം. 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു. 2021 ആയപ്പോഴേക്കും ജനസംഖ്യാ വളർച്ച പരാമവധിയിൽ എത്തിയെന്നും അതിനു ശേഷം കുറയുന്ന പ്രവണതയാണു കാണിക്കുന്നതെന്നും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇതിനെ നേരിടാൻ ഒട്ടേറെ നടപടികൾ ചൈനീസ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിരമിക്കൽ പ്രായം ഉയർത്തി. രണ്ടു കുട്ടികൾ എന്ന നയം മാറ്റി മൂന്നു കുട്ടികൾ വരെയാകാം എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതോടെ ചെറിയ മാറ്റം മാത്രമാണ് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത്.

ജീവിതച്ചെലവു കൂടുന്നതാണ് കുട്ടികൾ കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായി പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. വൈകി മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തുള്ളത്. ഇതും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. യുവതലമുറ കുട്ടികളെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ താൽപര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ചില പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, നവജാത ശിശുക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മികച്ച പരിചരണം സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രികളിൽ പരിചരണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിനൊപ്പം സ്വകാര്യ വ്യക്തികളെ നിയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പ്രവണത നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്. ഇതു സാമ്പത്തികച്ചെലവ് വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പണമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കു മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നതിനാലാണ് സ്വകാര്യ പരിചാരകരെ കുറച്ച് പൊതുആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നത്.

പുതുതലമുറയുടെ ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ നയങ്ങൾ പരിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹമേ വേണ്ടെന്നും വൈകി മാത്രം വിവാഹം മതിയെന്നുമുള്ള ചിന്താഗതി മാറ്റാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് കൂട്ടായി ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ ജനസംഖ്യ ഇനിയും കുറയുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ലോകത്തെ വൻശക്തിയാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായ ഇടിവും പ്രധാനപ്രശ്‌നങ്ങൡലൊന്നാണ്. ഇനിയുള്ള കാലത്ത് വ്യക്തമായ നയങ്ങളും അവ നടപ്പാക്കാൻ കൃത്യമായ രീതികളും ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ വിപത്തായിരിക്കും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയിലെ കുറവിന്റെ രൂപത്തിൽ ചൈനയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കും പഠിക്കാനേറെയുണ്ട്.

