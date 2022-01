ഞാൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല; ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും: മലൈക അറോറ

വസ്ത്രത്തിന്റെ നീളവും കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കവും നോക്കിയാണ് സ്ത്രീകളെ ചിലർ വിലയിരുത്തുന്നതെന്ന് മലൈക അറോറ. എന്ത് വസ്ത്രം എങ്ങനെ ധരിക്കണം എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ധരിക്കുന്നവർ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മലൈക വ്യക്തമാക്കി. ഒരു വ്യക്തി എന്തു വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന് മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും മലൈക പറഞ്ഞു. ഏത് വസ്ത്രമാണ് നല്ലതെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്നും താനൊരു വിഡ്ഢിയല്ലെന്നും മലൈക പറഞ്ഞു. ഒരു മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു മലൈകയുടെ പ്രതികരണം.



ബോളിവുഡിൽ എല്ലാ സമയത്തും ചർച്ചയായിരുന്ന തന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മലൈകയുടെ മറുപടി. ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പാവാടയുടെയും മേൽവസ്ത്രത്തിൽ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കത്തെയും ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്റെ കഴുത്തിന്റെ ഇറക്കത്തെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് കരുതി ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാറില്ല. വസ്ത്രധാരണം തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരിക്കും ഇതേകുറിച്ചു ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകില്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആരെയും ഭരിക്കാൻ പോകാറില്ല. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തികച്ചും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ്. തിരിച്ചും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആർക്കും മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ അവരെ വിധിക്കാറില്ല. അവരുടെ മുന്നിലിരുന്ന് അവരെ വിധിക്കുകയും ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വസ്ത്രം ധരിച്ചത്? എന്ന് അവരോട് ചോദിക്കില്ലെന്നും മലൈക പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് അനുയോജ്യമെന്നു തോന്നുന്ന വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കും. എന്തു ധരിക്കണമെന്നും എന്തു ധരിക്കില്ലെന്നും തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ഞാ‍ൻ ഒരു വിഡ്ഢിയല്ല. ഇനി നാളെ എനിക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ധരിക്കില്ല. പക്ഷേ, അത് എന്റെ തീരുമാനമാണ്. അതിൽ എനിക്ക് ആരുടെയും അഭിപ്രായം ആവശ്യമില്ല. എന്റെ ചർമത്തിനും എന്റെ പ്രായത്തിനും എന്റെ ശരീരത്തിനും യോജിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യും. ’– മലൈക വ്യക്തമാക്കി.

