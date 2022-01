കണ്ടത് ലൈംഗികാതിക്രമവും അസമത്വവും; ചേരിയിൽ നിന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെത്തിയ ഷഹീനയുടെ ജീവിതം

ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള ചിലരുടെ യാത്രകൾ അത്ര നിസാരമല്ല. മുന്നിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ട് ഉയരങ്ങളിലെത്തിയവരുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പിന്നിട്ട വഴികൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരളാണ് മുംബൈ സ്വദേശിയയായ ഷഹീന അട്ടർവാല. ഇന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഡിസൈൻ ലീഡറാണ് ഷഹീന. മുംബൈയിലെ ചേരിയിൽ നിന്നും മൈക്രോ സോഫ്റ്റിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രയെ കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഷഹീന. ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ച ഷഹീനയുടെ ജീവിത കഥ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്.



നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട മുംബൈ ചേരിയിലുള്ള തന്റെ പഴയ വീടിന്റെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷഹീന ജീവിത കഥ പറയുന്നത്. ‘ബാഡ് ബോയ് ബില്ലണയേഴ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരിസിലുള്ള ബോബെ ചേരിയുടെ ആകാശ ദൃശ്യമാണ് ഇത്. 2015ൽ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൂടെ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതു വരെ എന്റെ വീട് ഇവിടെയായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന വീടുകളിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെതാണ്’. ഷഹീന അട്ടർവാല വ്യക്തമാക്കി.

ബാന്ദ്ര റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനു സമീപമുള്ള ദർഗ ഗലി ചേരിയിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഷഹീന ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരനായ പിതാവ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും മുംബെയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയായിരുന്നു. ‘അതികഠിനമായിരുന്നു ചേരിയിലെ ജീവിതം. ലിംഗസമത്വമില്ലായ്മയും ലൈംഗിക പീഡനവും അവിടെ നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ജീവിതം മറ്റൊന്നാകണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ചു. 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എനിക്കു ചുറ്റമുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ നിസ്സാഹയരും പീഡനത്തിനിരയാകുന്നവരും സ്വന്തം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്തവരും ആയിരുന്നു. ആഗ്രഹത്തിനൊത്തു ജീവിക്കാൻ അവർക്കു സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ആ വിധി സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല’–. അവർ വ്യക്തമാക്കി.

സ്കൂളിൽ വച്ചാണ് കംപ്യൂട്ടർ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നമ്മളെ തേടി വരും എന്ന് ഷഹീന ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കമ്പ്യൂട്ടറിനു മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു പകരം തുന്നൽ പഠിക്കാനായിരുന്നു അവളുടെ നിയോഗം. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അവളെ തളർത്തിയില്ല. പലപ്പോഴും നിരസിക്കപ്പെട്ടിട്ടും സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഷഹീന സ്വപ്നം കണ്ടു. അച്ഛന്റെ സഹായത്തോടെ കംപ്യൂട്ടർ ക്ലാസിൽ പഠനം ആരംഭിച്ചു. പലപ്പോഴും ഉച്ചഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പണം മിച്ചംപിടിച്ചു. ഒടുവിൽ സ്വന്താമായി ഒരു കംപ്യൂട്ടർ വാങ്ങി. അതിനു ശേഷം ഷഹീനയ്ക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല.

‘കംപ്യൂട്ടർ സ്വന്തമായ ശേഷം ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ് ഉപേക്ഷിച്ച് ഡിസൈനിൽ കരിയര്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡിസൈൻ രംഗത്ത് വലിയ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ’– ഷഹീന വ്യക്തമാക്കി. കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഷഹീനയും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം സ്വന്തമായ ഒരു അപ്പാർട്മെന്റിലേക്കു മാറി. ‘ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരനായ എന്റെ അച്ഛനും ഞങ്ങളും റോഡരികിലാണ് അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ജീവിതം സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ഈ നേട്ടം.’– ഷഹീന പറയുന്നു. കഠിനപ്രയത്നത്തിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും നിങ്ങൾക്കു സുരക്ഷിതമായ ഇടം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന പെൺകുട്ടികളോട് ഷഹീനയ്ക്കു പറയാനുള്ളത്.

ഇപ്പോഴത്തെ നേട്ടത്തിനെല്ലാം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവിനോടാണെന്നും ഷഹീന വ്യക്തമാക്കി. ‘അദ്ദേഹത്തിനു ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു. വർഷങ്ങളോളം ചേരികളില്‍ താമസിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹനത്തിന്റെയും ക്ഷമയുടെയും ഫലംകൂടിയാണ് പുതിയ ജീവിതം. ഞങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. ചിലവ് വളരെ ചുരുക്കി ജീവിച്ചു.’– ഷഹീന വ്യക്തമാക്കുന്നു.

