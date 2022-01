തൊപ്പി അടക്കം മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ലേലത്തിനു വച്ച് മെലാനിയ; പ്രതീക്ഷിച്ച തുക കിട്ടിയില്ല

മുൻഅമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഭാര്യ മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ തൊപ്പി അടക്കം മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ലേലത്തിനു വച്ചു. എന്നാൽ ലക്ഷ്യം വച്ച തുക ലേലത്തിൽ ലഭിച്ചില്ല. 2,50,000 ഡോളറാണ് ലേല തുകയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ഏതാണ്ട് രണ്ടുകോടിയോളം രൂപ. എന്നാൽ ഈ തുക നേടാൻ സാധിക്കാതെയാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെ ലേലം അവസാനിപ്പിച്ചത്.



ഈ മാസം ആദ്യമാണ് തൊപ്പി ഉൾപ്പടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ലേലത്തിനു വയ്ക്കുന്നതായി മെലാനിയ അറിയിച്ചത്. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ധരിച്ച തോപ്പിയും ഇതേ തൊപ്പിയിൽ മെലാനിയ നിൽക്കുന്ന പെയിന്റിങ്ങും, പെയിന്റിങ്ങിന്റെ ഡിജിറ്റൽ രൂപവുമാണ് ലേലത്തിനു വച്ചിരുന്നത്. മെലാനിയ ലേല വിവരം പുറത്തുവിട്ടതിനു പിന്നാലെ ക്രിപ്റ്റോ വിപണിയിൽ കുത്തനെയുള്ള ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു

ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സൊലാന വഴി ലേല തുക നൽകണമെന്നായിരുന്നു മെലാനിയയുടെ നിബന്ധന. മെലാനിയ ലേല വിവരം പുറത്തു വിട്ടതിനു പിന്നാലെ ക്രിപ്റ്റോ വിപണിയിൽ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് അമേരിക്കൻ ഡിസൈനറായ ഹെർവി പിയറിയാണ് ലേലത്തിനു വച്ച മെലാനിയയുടെ തൊപ്പി ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ലേലത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന തുകയുടെ ഒരു ഭാഗം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നീക്കി വയ്ക്കുമെന്ന് മെലാനിയ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Melania Trump Auctioned Her Hat. Very Few Wanted It