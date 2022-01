‘ഇടതുപക്ഷം പറയുന്നത് സ്ത്രീപുരോഗതിയെപ്പറ്റി; തൊഴിലിടത്തിൽ സുരക്ഷ ചോദിച്ചുവാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥ’

സ്ത്രീ സമത്വത്തിനും സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല? കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ 60 വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ഒരു വനിത സുപ്രധാന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നു പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എത്രത്തോളമുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ എന്ന്. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ഗാലറിക്കു മുന്നിൽ ദൃശ്യകലാകാരികളുടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി.

60 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ലളിതകല അക്കാദമിയുടെ താക്കോൽ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ പോലും നിയമിക്കാത്തതിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ദൃശ്യകലാകാരികളുടെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു അത്. ദൃശ്യകലാ രംഗത്ത് സമത്വവും പ്രാതിനിധ്യവും ഉറപ്പുവരുത്താനായി ഒരു കൂട്ടം കലാകാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട കൂട്ടായ്മയാണ് ‘എ കലക്ടീവ് ഓഫ് വിമൻ ഇൻ വിഷ്വൽ ആർട്സ്’. സ്ത്രീ കലാകാരികളുടെ ഉന്നമനവും അവസരസമത്വവും ലക്ഷ്യംവയ്ക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ. അതിനു പിന്നിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനോരമ ഓൺലൈനുമായി ആശയങ്ങൾ പങ്കിടുകയാണ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങള്‍...

വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവ് (ഡബ്ല്യുസിസി) പോലൊരു കൂട്ടായ്മയാണോ ഇതും?

‘തീർച്ചയായും ഡബ്ല്യുസിസി പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ഡബ്ല്യുസിസി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട കൂട്ടായ്മയാണെങ്കിൽ ദൃശ്യകലാകാരികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലമില്ലെന്നു കൂട്ടായ്മയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളും പ്രശസ്ത ചിത്രകാരിയുമായ രാധ ഗോമതി പറയുന്നു. ‘സ്വന്തം തൊഴിലിടങ്ങളിൽ സുരക്ഷയും സമത്വവും പ്രാതിനിധ്യവും ചോദിച്ചുവാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹം. അതിനായി ആവശ്യങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രൂരമായ അധിക്ഷേപത്തിനും വിമർശനങ്ങൾക്കും ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നു.

‘വിമൻ ഇൻ സിനിമ കലക്ടീവ്’ പോരാടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പലരും എത്ര വെറുപ്പോടെയാണ് അവരെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നതിൽനിന്നു തന്നെ അവർ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എത്ര രൂക്ഷമാണെന്നും നമുക്കു മനസ്സിലാക്കാം. കലാ രംഗത്ത് സമത്വം എന്നത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിഷ്വൽ ആർട്ടിൽ ആദ്യമായാണ് ഇതുപോല പെർഫോമിങ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് അധികാര ഭ്രാന്താണ്. അധികാരക്കസേരയിൽ ഇരിക്കാനാണ് ഇവർക്കു വ്യഗ്രത എന്ന നിലയിൽ പലരും ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്.

കലയിൽ മികവിനു മാത്രമാണു പരിഗണന, സമമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തിനാണ്, എന്നിങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ. സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ മികവ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ല. ഈ രംഗത്ത് 60 വയസ്സു കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ്. 90 പിന്നിട്ട ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അവരെല്ലാം എവിടെ പോയി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയരുന്നത്. സ്ത്രീയ്ക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ അസാമാന്യ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന അവസ്ഥയാണ്’– ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ദൃശ്യകലാകാരികളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പശ്ചാത്തലമാകുന്നതെന്ന് രാധ പറയുന്നു.

സ്ത്രീക്കൂട്ടായ്മ ഒരു പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ്, അത് രൂപപ്പെടേണ്ട കൃത്യമായ സമയം ഇതാണെന്നും കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ദൃശ്യകലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി സജിത ആർ ശങ്കർ പറയുന്നു. ‘എൺപതുകളിൽ ഞാൻ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റപ്പെടുത്താനും തേച്ചുമാച്ചുകളയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയ്ക്കാണ് പോരാടിയത്. അന്ന് ഈ രംഗത്ത് ഇത്രയധികം സ്ത്രീകളില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു സമാന മനസ്കരായ സ്ത്രീകൾ അവകാശങ്ങൾക്കായി പോരാടാനിറങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കൊപ്പം ഞാനും ഉണ്ട്’– സജിത പറഞ്ഞു.

അക്കാദമിയുടെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവവും കലാകാരികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വഴി നൽകാത്ത സങ്കുചിത കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ രൂപീകരണത്തിനു വഴിതെളിച്ചതായി ചിത്രകാരി പി.എസ്. ജലജ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മ എന്ന നിലയിലേക്കുള്ള ആലോചനയുണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ 167 അംഗങ്ങളുള്ള വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മയാണിത്. വൈകാതെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സംഘടന എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? കലാകാരികളുടെ ഉന്നമനത്തിനാണോ പ്രാഥമിക പരിഗണന?

വളരെ കുറച്ചു സ്ത്രീകളാണ് ദൃശ്യകലാരംഗത്ത് സജീവമായി നിൽക്കുന്നത്. ഗാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും കലാസൃഷ്ടികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം മാത്രമായി ജീവിക്കുന്ന കലാകാരികളുടെ കണക്കെടുത്താൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുരുഷൻമാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ, വനിതാ കലാകാരികൾ സമൂഹം നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.

സമൂഹത്തിന്റെ സ്ത്രീവിവേചന സ്വഭാവത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കലാകാരികളുടെ സംഖ്യ 150ൽ താഴെയാണ്. അതിൽതന്നെ കലയെ മുഴുവൻ സമയ പ്രവൃത്തിയായി കണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നവർ 40ൽ താഴെയായിരിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ സ്വന്തം കല വിപണനം ചെയ്ത് സ്വയം പര്യാപ്തരായി ജീവിക്കുന്നവർ 20ൽ താഴെ മാത്രം.

വീട്ടമ്മ കൂടിയായ കലാകാരിക്ക് സ്വതന്ത്ര്യമായി ഇരുന്നു വരയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടം നമ്മുടെ വീടുകളിലില്ല. വീട്ടിലെ എല്ലാ ജോലികളും കഴിഞ്ഞ്, സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തുന്ന കുറച്ചു സമയത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് അവരുടെ സർഗാത്മക സമയം. ഇതിനുള്ളിൽ കലാപരമായി ചിന്തിക്കാനോ, അത് കാൻവാസിൽ പകർത്താനോ സമയമോ അതിനു പറ്റിയ സ്ഥലമോ കുടുംബത്തിനകത്തോ പുറത്തോ സ്ത്രീകൾക്കു ലഭിക്കുന്നില്ല.

ഇത്രയും പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടും മികവാർന്ന കലാസൃഷ്ടികൾ തീർക്കുന്ന എത്രയോ സ്ത്രീകളുണ്ട്. എന്നിട്ടും പലർക്കും മുഖ്യധാരയിലേക്കു കടന്നുവരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ‘പഠനകാലത്ത് മികവു പുലർത്തിയ ഒരു സ്ത്രീ വിവാഹശേഷം കുടുംബിനിയായി ഒതുങ്ങിയാൽ അത് അവരുടെ ‘ചോയ്സ്’ എന്ന നിർവചനം നൽകുകയാണ് സമൂഹവും ചുറ്റുപാടും. എന്നാൽ ആരാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്രസക്തമായ ചോദ്യം. ഇത് സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരുഷൻമാരുടെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ’– ദൃശ്യകലാകാരികൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. ‘കബിത മുഖോപാധ്യ– കെ. പ്രഭാകരൻ, ജിതീഷ് കല്ലാട്ട്–റീന സെയ്നി കല്ലാട്ട്, തുടങ്ങി ചുരുക്കം ചില ദമ്പതികളാണ് കലാമേഖലയിൽ സജീവമായി നിലകൊണ്ടത്’.

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നോക്കുകുത്തിയാവുകയാണോ?

2012ൽ കൊച്ചി ബിനാലെ വന്നു. അതിനു ശേഷം നാല് എഡിഷനുകൾ നടന്നപ്പോഴും കേരളത്തിലുള്ള കലാകാരൻമാർക്ക് അതിൽനിന്നു പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിപ്രഗത്ഭരായ കലാകാരൻമാരും കലാകാരികളുമാണ് മേളയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെത്തിയത്. ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരളത്തിലെ കലാകാരൻമാർക്ക് പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ വർക്‌ഷോപ്പുകളോ, ചർച്ചകളോ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അക്കാദമിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ ശ്രമം പോലുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് അക്കാദമി അധികൃതരിൽ നിന്നുണ്ടാകാത്തതിൽ കാലങ്ങളായി കലാകാരൻമാർ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നുണ്ടായ രാജികൾ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വികലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പ്രയാസം കൊണ്ടാണെന്ന് പി.എസ്. ജലജ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ടോം ജെ. വട്ടക്കുഴിയുടെ രാജിയെ തുടർന്നാണ് ഇതിനെതിരെ പോരാടാനായി ‘തുറസ്സ്’ എന്ന കലാകാരൻമാരുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇരുന്നൂറിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഈ ഗ്രൂപ്പ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതു തന്നെ കേരളത്തിലെ കലാകാരൻമാരുടെ ഉന്നമനവും അക്കാദമിയുടെ നിഷേധ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി കലാരംഗത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളായിട്ടും കമ്മിറ്റി അംഗം എന്ന നിലയിൽ നിന്നു തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാവുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് സജിത ആർ. ശങ്കർ പറഞ്ഞു. അക്കാദമിയുടെ സങ്കുചിത നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കമ്മിറ്റി അംഗത്വം രാജിവച്ചിട്ടുള്ളയാണ് താനെന്നും സജിത പറയുന്നു.

ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിലിൽ സ്ത്രീപ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം പേരും അക്കാദമി നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രാജിവച്ച് ഒഴിയുകയാണുണ്ടായത്. സ്ത്രീകൾക്ക് യാതൊരു പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്ത സമത്വം വാക്കുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ ഇനിയും പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടാണ് സ്ത്രീ കൂട്ടായ്മയുടേത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിലുള്ള കലാകാരൻമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന എത്രയോ പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവരെയൊന്നും അംഗീകരിക്കാൻ ഇവിടത്തെ പുരുഷാധിപത്യത്തിനു കഴിയുന്നില്ല. അക്കാദമി പേരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല, അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒാരോ വ്യക്തിയുടെയും കലാപരമായ വളർച്ച പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് ജീവിത വരുമാനം ലഭിക്കാനും വേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ട അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമാണെന്നും കൂട്ടായ്മ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

ഇതുവരെ അക്കാദമി 56 ഫെലോഷിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി സജീവമായി ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൃശ്യകലാകാരികളുണ്ടായിട്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ. അക്കാദമി ഇതുവരെ 19 രാജാരവിവർമ പുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അനില ജേക്കബ് മാത്രമാണ് പുരസ്കാരം നേടിയ ഏക വനിത. 2008ൽ അക്കാദമി പ്രശസ്ത കലാകാരി ടി.കെ പത്മിനിയുടെ പേരിൽ പുരസ്കാരം നൽകാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും 2011ൽ അതും അവസാനിപ്പിച്ചു.

ഏകദേശം നാനൂറോളം ദൃശ്യകലാകാരികളും അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം പുരുഷ കലാകാരൻമാരും കേരളത്തിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. എന്നിട്ടും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം പരിമിതമാകുന്നു.

ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ?

സ്ത്രീകളുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്നു പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂൺ 23ന് വിമൻ കലക്ടീവ് കൂട്ടായ്മ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാനെ നേരിട്ടു കണ്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകിയതെങ്കിലും സംഭവിച്ചതെല്ലാം നേരെ തിരിച്ച്. അതിനു ശേഷം നിയമിച്ച അക്കാദമിയുടെ പുതിയ ഭരണ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വനിത പോലും ഉണ്ടായില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പീഡനക്കേസിൽ അതിജീവിതയായ കലാകാരിയോട് കേസ് പിൻവലിക്കാൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന ആരോപണം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. സമത്വത്തിനു പ്രാധാന്യം നൽകി ‘സമം’ എന്ന പരിപാടി നടത്തുന്ന സർക്കാരിന് പ്രധാന പദവികളിൽ സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് സമത്വമെന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം.

‘സ്ത്രീകളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ലിംഗസമത്വം പറയുക മാത്രമല്ല, പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയണം. അക്കാദമി ഇതുവരെ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ദൃശ്യകലാകാരൻമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പുസ്തകം തയാറാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഒരൊറ്റ വനിത പോലുമില്ല’. ലോകമേ തറവാട് പ്രദർശനത്തിൽ 67 വനിതാ കലാകാരികൾ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇതെന്നും മ്യൂറൽ ചിത്രകാരിയായ അനു അമൃത പറയുന്നു. ‘ലോകമേ തറവാട്’, ‘ബിനാലെ’ പോലുള്ള രാജ്യാന്തര നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വരാൻ എത്രയോ വൈകി. നല്ല ഭരണനിർവഹണത്തോടെ അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ മൂന്നോ നാലോ പതിറ്റാണ്ടു മുൻപു തന്നെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പിനു സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ കലാകാരികൾക്ക് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ സ്വന്തം കലാപ്രകടനത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

സ്ഥാനമാനങ്ങളല്ല ലക്ഷ്യം; ആവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

∙ ജോലി– കുടുംബം എന്നതിനിടയിൽ മികവുറ്റ സൃഷ്ടികൾ രചിക്കാൻ കലാകാരികൾക്ക് ആരോഗ്യകരമായ സന്തുലിത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം, കലാകാരികളുടെ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ ആവശ്യമായ നിയമനിർമാണം ഉണ്ടാകണം.

∙ അക്കാദമി കലാകാരൻമാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ ഗർഭകാലം, പ്രസവം, മറ്റ് ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. ഇതിൽ ഒരു പുനരാലോചന ഉണ്ടായേ മതിയാകൂ.

∙ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കലാഗ്രാമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം. അത് സ്ത്രീശാക്തീകരണം എന്ന മഹത്തായ ലക്ഷ്യത്തിനും സാംസ്കാരിക നവീകരണത്തിനും വൻ സംഭാവനയായി മാറും. സ്വന്തമായി സ്റ്റുഡിയോ ഇടം ഇല്ലാത്ത കലാകാരികൾക്കായി അവരുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് മുഴുവൻ സമയ സൗജന്യ സ്റ്റുഡിയോ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം. അതിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സമുച്ചയവും പ്രഗത്ഭരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടതുണ്ട്.

∙ കലാകാരൻമാരുടെ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം സജീവമാക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതി കൊണ്ടുവരണം.

∙ കുട്ടികളിൽ സർഗാത്മകത വളർത്താനും അശരണർക്കും അനാഥർക്കും കലയിലൂടെ സാന്ത്വനം പകരാനും കൂട്ടായ്മ തയാറാണ്. ഇതിനായി കൂടുതൽ പദ്ധതികളും ആശയങ്ങളും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കാൻ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു കഴിയും. അതിന്റെ ആദ്യപടിയായാണ് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാനും നടപ്പാക്കാനും കഴിയുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പദവി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. സ്വയം നവീകരണം എന്നതിനോടൊപ്പം സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി വനിതാ കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നു.

English Summary: Fighting for Justice; A Collective of Women in Visual Arts