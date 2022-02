നഗരമധ്യത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ ബോണറ്റിലിരുന്ന് ആടിപ്പാടി വധു; കയ്യടിച്ചു കാണികൾ; വൈറൽ വിഡിയോ

ഉത്തരേന്ത്യൻ ഹിന്ദു വിവാഹങ്ങളില്‍ വരൻ വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു വരുന്ന ചടങ്ങാണ് ബറാത്ത്. വലിയ ആഘോഷത്തോടെയാണ് സാധാരണയായി ഈ ചടങ്ങു നടക്കാറുള്ളത്. വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഈ യാത്രയെ പലരും വ്യത്യസ്തമാക്കും. കുതിരപ്പുറത്തും ആനയുടെ പുറത്തും, വാഹനത്തിലും കയറി വധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കു ഘോഷയാത്രയായി വരനും ബന്ധുമിത്രാദികളും എത്തുമെന്നതാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്ന വിവാഹരീതി. എന്നാൽ പരമ്പരാഗതമായ ഈ ചടങ്ങിനെ ലംഘിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വധു. ഭോപ്പാൽ സ്വദേശിയായ ഭാവനയാണ് തന്റെ വിവാഹഘോഷയാത്ര വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്.



വാഹനത്തിന്റെ ബോണറ്റിലിരുന്ന് ആഘോഷനൃത്തം ചെയ്താണ് തെരുവു വീഥികളിലൂടെ ഭാവന വരന്റെ വീട്ടിലേക്കു പോകുന്നത്. ചുവപ്പു നിറത്തിലുളള വിവാഹ വസ്ത്രവും ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ് കൂളിങ് ഗ്ലാസ് ധരിച്ചാണ് യുവതിയുടെ വരവ്. സാധാരണഗതിയിൽ വരനാണ് ഈ ഘോഷയാത്രയുടെ ഭാഗമാകുന്നത്. ഇവിടെ വധുവാണെന്നു മാത്രം. ഭാവനയുടെ ‘ബറാത്തി’ന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ.് കാണികൾ അദ്ഭുതത്തോടെ വധുവിന്റെ നോക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഇതൊന്നും ഭാവനയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അകമ്പടിയായി എത്തുന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പം ബോണറ്റിലിരുന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ് ഭാവന.

തന്റെ വിവാഹം വ്യത്യസ്തമാക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടുകാരെ ഭാവന അറിയിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഈ ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വിവാഹത്തിനു തയ്യാറാകില്ലെന്ന് വധു പിതാവിനെ അറിയിച്ചു. പരമ്പരാഗത രീതികൾക്ക് എതിരാണെങ്കിലും സ്നേഹ നിധിയയായ പിതാവ് ഭാവനയുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു.

എംസിഎ പഠനത്തിനു ശേഷം ഇൻഡോറിലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഐടി പ്രൊഫഷനലായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഭാവന. വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിലും ലിംഗ സമത്വം വേണമെന്ന് ഭാവന പറഞ്ഞിരുന്നതായി അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തുറന്ന വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ കാറിന്റെ ബോണറ്റിലിരുന്ന് പാട്ടിനൊപ്പം ഡാൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ഭാവന. ഭാവനയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രശംസിച്ചാണ് വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ. ലിംഗസമത്വം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് പലരുടെയും കമന്റുകൾ. നിരവധി പേർ വിഡിയോ കാണുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

