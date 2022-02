അവളുടെ ശരീരത്തിലെ മറുകുകൾ നിങ്ങൾ എണ്ണിയോ? അശ്ലീലച്ചുവയുള്ള ചോദ്യവുമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ; വിവാദം

സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പൊതുയിടങ്ങളിലും പലരീതിയിൽ അപമാനിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. തെലുങ്കു താരം നേഹ ഷെട്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇരയായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേഹ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ‘ഡിജെ ടില്ലു’വിന്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയായിരുന്നു താരത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായത്.



ട്രെയിലറിൽ നേഹയ്ക്കൊപ്പം എത്തുന്ന സിദ്ധു ജോന്നലഗദ്ദയോടായിരുന്നു എന്റർടെയ്ൻമെന്റ് ജേർണലിസ്റ്റായ സുരേഷ് കൊണ്ടേട്ടിയുടെ ചോദ്യം. ട്രെയിലറിൽ സിദ്ധു നേഹയോട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എത്ര മറുകുകൾ ഉണ്ടെന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചോദ്യത്തിന് 16 എന്ന് നേഹ മറുപടി പറയുന്നതും ട്രെയിലറിൽ ഉണ്ട്. ഈ ഭാഗത്തെ പരാമർശിച്ചായിരുന്നു സുരേഷിന്റെ അശ്ലീലച്ചുവയോടെയുള്ള ചോദ്യം. ‘സിനിമയിൽ നിങ്ങള്‍ അവളുടെ ശരീരത്തിലെ 16 മറുകുകൾ കണ്ടെത്തിയോ? യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ അവൾക്ക് എത്ര മറുകുകള്‍ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയോ? എന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യത്തോടു പ്രതികരിക്കാൻ സിദ്ധു തയ്യാറായില്ല.

വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിഞ്ഞത്. സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ അറിയാത്ത ഇയാളെ മാധ്യമപ്രവർത്തകനായി പരിഗണിക്കാനാകുമോ എന്നാണ് വിഡിയോ കണ്ടവരുടെ പ്രധാന ചോദ്യം. വിഡിയോ വൈറലായതോടെ നേഹ തന്നെ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. ‘നിർഭാഗ്യകരം’ എന്നായിരുന്നു നേഹയുടെ പ്രതികരണം. ‘ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനിടെ ഉണ്ടായ ഈ ചോദ്യം നിർഭാഗ്യകരമാണ്. തന്നോടുള്ള ബഹുമാനം പോലെ തന്നെ ജോലിസ്ഥലത്തെയും വീട്ടിലെയും സ്ത്രീകളെ കൂടി ബഹുമാനിക്കൻ ഇദ്ദേഹം പഠിക്കണം.’– നേഹ ഷെട്ടി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം സംഭവം വിവാദമായതോടെ വിശദീകരണവുമായി സുരേഷ് കൊണ്ടേട്ടിയും എത്തി. ദുരുദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നില്ല തന്റെ ചോദ്യമെന്ന് സുരേഷ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘അത് ഒരു റൊമാന്റിക് സിനിമയാണ്. എന്റെ ചോദ്യവും റൊമാന്റിക്കായിരുന്നു. എന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു. അത് ഒരു ദ്വയാർഥ പ്രയോഗമായിരുന്നില്ല.’– സുരേഷ് കുറിച്ചു. നേരത്തെയും ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം മോശമായ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വനിതാ താരങ്ങൾക്കു നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

English Summary: ‘Have you counted her moles?’: Telugu journalist’s vulgar question to actor slammed