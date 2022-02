കാമുകിയുമായി ഭർത്താവ് ഹോട്ടലിൽ; ഉപയോഗിച്ചത് ഭാര്യയുടെ ആധാർകാർഡ്; വിദഗ്ധമായി പിടികൂടി ഭാര്യ

പലരീതിയിലുള്ള വഞ്ചനയ്ക്കും സ്ത്രീകൾ ഇരയാകാറുണ്ട്. അത്രയേറെ വിശ്വസിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നുപോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വഞ്ചനകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഭാര്യയുടെ ആധാർകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് സംഭവം



ഭാര്യയുടെ ആധാർകാർഡുമായി കാമുകിക്കൊപ്പം ഹോട്ടലിൽ എത്തുകയായിരുന്നു 41കാരൻ. തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ പേരിൽ ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിയായ ബിസിനസുകാരനാണ് ഇയാൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഭാര്യ. ഭർത്താവിന്റെ വാഹനത്തിലെ ജിപിഎസ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഭാര്യ വഞ്ചന തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ഭാര്യ ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

‘ഭർത്താവിന്റെ വാഹനത്തിൽ ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ ഘടിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിനായി ബംഗലൂരിൽ പോകുന്നതായി ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവ് സഞ്ചരിച്ച ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തി. ഭര്‍ത്താവിന്റെ വാഹനം പൂനെയിലാണ് എത്തിയതെന്നും ഇതോടെ വ്യക്തമായി.’– ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

തുടര്‍ന്ന് പരാതിക്കാരി ഹോട്ടലിൽ വിളിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോൾ അയാൾ ഭാര്യയുമായാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും മറുപടി കിട്ടി. തുടർന്ന് ഭാര്യ ഹോട്ടലിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധനയിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുമായി ഭർത്താവ് ഹോട്ടലില്‍ എത്തി എന്നു കണ്ടെത്തുകയുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, തന്റെ ആധാര്‍ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭർത്താവും കാമുകിയും ഹോട്ടലിൽ റൂമെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഭാര്യക്ക് മനസ്സിലായി. തുടർന്ന് ഭാര്യയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭർത്താവിനും പെൺസുഹൃത്തിനും എതിരെ കേസെടുത്തു

English Summary: Man Uses Wife's Aadhaar Card To Check-in Girlfriend At A Hotel, Gets Caught Red-handed