കർണാടകയിലേത് ഭയാനകമായ അവസ്ഥ; പെൺകുട്ടികളെ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് മലാല

കർണാടകയിൽ ക്യാംപസിലും ക്ലാസ് മുറിയിലും പെണ്‍കുട്ടികളെ ഹിജാബ് ധരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ച് നോബൽ പുരസ്കാര ജേതാവ് മലാല യൂസഫ് സായി. ഹിജാബ് ധരിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ അനുവദിക്കാത്തത് ഭയാനകമായ സംഭവമാണെന്ന് മലാല പ്രതികരിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു മലാലയുടെ പ്രതികരണം.



ക്യാംപസിൽ ഹിജാബ് ധരിച്ച് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഉഡുപ്പി ഗവൺമെന്റ് പിയു കോളജിലെ 6 വിദ്യാർഥികളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. ശിരോവസ്ത്രം ധരിച്ചതിനാൽ തങ്ങളെ തടഞ്ഞു വച്ചു എന്നാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതി. ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികള്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം രാജ്യമാകെ ചർച്ചയാകുകയും ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമാകുന്ന യൂണിഫോം വേണമെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു, അതേസമയം, പുതുച്ചേരിയിലെ സർക്കാർ സ്കുളിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധിരിക്കാൻ അധ്യാപിക കുട്ടിയെ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയിൽ നടപടി എടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.

‘സ്കൂളിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പെൺകുട്ടികളെ അനുവദിക്കാത്തത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ്. ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു തീരുമാനിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. മുസ്‌ലിം സ്ത്രീകളെ പാര്‍ശ്വവത്കരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കണം.’– മലാല വ്യക്തമാക്കി. ഹിജാബ് പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് കർണാടകയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ താത്കാലികമായി അടച്ചു. സമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിനായി എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കണമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് എസ് ബൊമ്മ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

